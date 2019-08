Wichtiger Ratschlag: Nicht auf iOS 13.1 Beta updaten, wenn man ein neues iPhone kaufen will

Downgrade ist nicht vorgesehen

Deinstallation der Beta hilft nicht weiter

Neues iPhone ins Beta-Programm

Mit Backups einer neueren Version von iOS lässt sich kein iPhone oder iPad einrichten, das mit einer älteren Ausgabe des Betriebssystems ausgeliefert wird. Was für die meisten Nutzer der Mobilgeräte des kalifornischen Herstellers kein Problem darstellt, kann aktuellen Betatestern größere Probleme bereiten, wenn sie sich nach der Einführung von iOS 13 ein neues iPhone zulegen wollen.Apple wird nach der Freigabe von iOS 13.0, die für den 10. September zu erwarten steht, zumindest die dann präsentierten neuen iPhone-Modelle mit der aktualisierten Version des Systems ausliefern. Mit der soeben veröffentlichten Beta-Version 13.1 erstellte Backups lassen sich dann während des Setups nicht zur Einrichtung eines neuen Geräts nutzen, da sie ein Downgrade darstellen würden. Das ist bei Apple nicht vorgesehen und demzufolge unmöglich. Wer also plant, ein neues iPhone zu kaufen, sollte es sich dreimal überlegen, ob er sein vorhandenes Smartphone mit der jüngsten Beta bestückt.Es hilft es auch nicht, wenn man die Beta-Version vom vorhandenen Gerät entfernt und erst dann ein Backup anfertigt. Auch dieses eignet sich nämlich nicht zur Einrichtung des neuen iPhones. Es gibt nur einen einzigen Weg, mit dem man sämtliche Daten und Einstellungen vom alten auf das neue Gerät übertragen kann: Das frisch erstandene iPhone muss ebenfalls auf die Beta-Version aktualisiert werden.Das Gerät wird hierfür zunächst als komplett neues iPhone eingerichtet, allerdings natürlich mit der eigenen Apple-ID. Keinesfalls darf man im Verlauf des Setups ein möglicherweise in iCloud vorhandenes älteres Backup einspielen. Unmittelbar nach Abschluss der Einrichtung meldet man dann das neue iPhone im Beta-Programm an und installiert die Testversion. In einem letzten Schritt setzt man das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, anschließend lässt sich die Sicherung des alten Geräts für die Einrichtung des frisch erstandenen nutzen. Wer möchte, kann dieses anschließend aus dem Beta-Programm abmelden.