iOS 13.1 in der ersten Beta erschienen – falsche Versionsnummer oder Absicht? (Aktualisierung)

Möglicherweise einfach nur ein Fehler

iOS: Komisch, watchOS & tvOS: Normale Betas

Aktualisierung: Wieder entfernt

Aktualisierung 2: Wieder verfügbar

Hat Apple erneut den Zustand herbeigeführt, dass gleich zwei Versionen eines Systems gleichzeitig als Entwicklerversion zur Verfügung stehen? War es bereits etwas ungewöhnlich, zeitgleich iOS 13 und iOS 12.4 als Testversionen beziehen zu können, so überrascht Apple nun mit einem weiteren Release: Noch bevor iOS 13 der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurde, erhalten Entwickler bereits die erste Betaversion von iOS 13.1. Über das offizielle Entwicklerportal lässt sich der Build noch nicht finden, allerdings erhielten diverse Entwickler das Update über die systemseitige Software-Aktualisierung angeboten.Momentan herrscht daher ziemliches Rätselraten über die Gründe für das merkwürdige Update. Erklärungsversuche gibt es mehrere. Eine Option ist, dass eine geplante Funktion für die kommende iPhone-Generation erst mit etwas Verspätung eingeführt werden kann. Für jenes nicht näher genannte Feature lege iOS 13.1 den Grundstein. Ebenfalls in den Diskussionen zu hören ist, Apple habe eventuell aus Versehen die falsche Systemversion eingetragen und anstatt der regulären Beta 9 die Bezeichnung iOS 13.1 verwendet. Die "neue" Version sei daher schlicht als Fortführung der bisherigen Betabuilds zu verstehen.Die Updatebeschreibung bietet zumindest keinen Hinweis darauf, warum in der Software-Aktualisierung nun plötzlich jenes ominöse iOS 13.1 auftauchte. Bei watchOS 6 und tvOS 13 führt Apple hingegen die Betaphase unter genau jener Systemversion fort, die auch zu erwarten war: Beta 9 und 8. Keine neuen Builds scheint es am heutigen Abend von macOS 10.15 Catalina zu geben. Dies ist nicht ungewöhnlich, da Apple die Release-Freigabe diesmal zeitlich nicht komplett parallel laufen ließ.iOS Beta 13.1 überlebte keine 20 Minuten, denn Apple hat das Update soeben wieder entfernt. Sofern das Update bei jenen klappt, die sofort den Download anstießen, wissen wir wohl in Kürze, ob es sich einfach nur um die falsch bezeichnete Beta 9 handelt.So ganz kann sich Apple anscheinend nicht entscheiden, ob die Beta von iOS 13.1 heute erscheinen soll oder nicht. Stand 19:36 kann iOS 13.1 Beta 1 wieder heruntergeladen werden.