iOS 13.1 – die Neuerungen sind bekannt

Neue Funktionen von iOS 13.1

Noch kein übernächstes macOS-Update

Nachdem iOS 13.1 nach kurzer Zeit wieder aus der Software-Aktualisierung registrierter Entwickler verschwunden war, was einen versehentlichen Release nahelegte, ist die neue Systemversion nun seit einiger Zeit wieder verfügbar. Wenn sich Apple jetzt bereits auf neue Funktionen konzentriert, die es in iOS 13.0 nicht mehr schaffen, dann scheint die Arbeit am nächsten großen Update weitgehend abgeschlossen. Folgt Apple dem üblichen Zeitplan und findet das kommende Event tatsächlich wie erwartet am 10. September statt, so erscheint iOS 13 zwischen dem 16. und dem 18. September. Die letzten verbleibenden Builds bis zur allgemeinen Marktreife sind damit höchstwahrscheinlich ausschließlich Bugfixes gewidmet.Viele Entwickler konnten das übernächste iOS-Update, nämlich iOS 13.1, bereits laden und ausprobieren. Aus diesem Grund sind die größeren Neuerungen bekannt, Apple nimmt zahlreiche funktionelle und optische Verbesserungen vor. Beispielsweise erscheinen in iOS 13.1 die "Shortcuts Automations", welche aus iOS 13 entfernt wurden. Damit ist es unter anderem möglich, bestimmte Home-Funktionen auszulösen, wenn eine vordefinierte Bedingung eintritt.Apple baut zudem die Maus-Unterstützung in iOS/iPadOS aus. Per Rechtsklick lassen sich dann die Funktionen von 3D Touch bzw. einem Long Press auslösen. Nutzer der AirPods sehen ab iOS 13.1 direkt auf dem iPhone-Display, welche Lautstärke gerade eingestellt ist. Wer die Navigationsfunktion verwendet, kann die erwartete Ankunftszeit direkt mit Freunden teilen.An optischen Verbesserungen stehen unter anderem neue Icons in der Home-App bereit, außerdem überarbeitete Apple die dynamischen Wallpaper. Installiert man eine App via TestFlight, so zeigt ein deutlich sichtbarer gelber Punkt die Herkunft an. Außerdem fiel auf, dass Apple das HEVC-Video-Encoding verbesserte.Ob aus Versehen und zu früh veröffentlicht oder tatsächlich so geplant, die Betaphase des übernächsten iOS-Updates ist somit in vollem Gange. Anders sieht es bei macOS 10.15 Catalina aus. Weder gab es heute eine neue Beta von 10.15.0, noch verteilte Apple den ersten Build von 10.15.1.