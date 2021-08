WhatsApp für macOS: Multi-Device-Support wird vorbereitet - Public Beta ist jetzt verfügbar

WhatsApp parallel auf vier Geräten

Public Beta von WhatsApp für macOS

Sprachnachrichten lassen sich Probe hören

Bei WhatsApp galt viele Jahre lang eine eiserne Regel: Der Messenger ließ sich immer nur auf einem einzigen Smartphone nutzen. Mittlerweile gibt es zwar sowohl eine Mac-App als auch eine Browserversion, das iPhone mit der iOS-App ist aber nach wie vor für die Synchronisation erforderlich und muss die Verbindung zu den WhatsApp-Servern aufrechterhalten.Bereits vor einiger Zeit kündigte WhatsApp allerdings an, diese von vielen Nutzern als lästig empfundene Einschränkung abzuschaffen. Der Messaging-Service solle sich künftig auf bis zu vier Geräten gleichzeitig verwenden lassen, sagten WhatsApp-CEO Will Cathcart und Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einem Interview (siehe ). Das werde auch dann funktionieren, wenn das für den Dienst registrierte iPhone nicht mit dem Internet verbunden sei. Cathcart und Zuckerberg stellten zudem eine Betaversion des Mac-Clients in Aussicht, mit welcher sich das neue Feature ausprobieren lässt.Entsprechende Testversionen mit Multi-Device-Support für Android und iOS gibt es bereits seit gut einem Monat. Jetzt hat WhatsApp einem Bericht von WABetaInfo zufolge auch die öffentlichen Betas für macOS und Windows zur Verfügung gestellt. Diese dienen zunächst allerdings offensichtlich lediglich der Vorbereitung auf das neue Feature, denn nach wie vor ist ein mit dem Internet verbundenes iPhone oder Android-Smartphone erforderlich, um die Clients auf Mac oder Windows-Rechner nutzen zu können. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern. Wer die Public Beta installiert hat, erhält alle Updates automatisch. Bugs können direkt in der App gemeldet werden, hierfür steht im Hilfebereich der Einstellungen ein Kontaktformular zur Verfügung.Nutzer der aktuellen öffentlichen Beta von WhatsApp für macOS kommen unter anderem in den Genuss eines Features, welches auf iPhones noch nicht zur Verfügung steht. Beim Aufzeichnen von Sprachnachrichten wird ihnen nicht nur der Schwingungsverlauf angezeigt, sie können die Aufnahme auch pausieren und außerdem vor dem Abschicken Probe hören. WhatsApp arbeitet laut WABetaInfo daran, diese Funktion demnächst auch in die Smartphone-Apps zu integrieren.