WhatsApp: Update bringt praktische Hilfen für Anrufe und Gruppenchats

Die Entwickler hinter dem weit verbreiteten Messenger WhatsApp haben eine neue Version der App im App Store bereitgestellt (Store: ). Trotz der eher unscheinbaren Versionsnummer 2.18.22 handelt es sich diesmal nicht um reine Bugfixes, sondern bringt zwei kleine Hilfen für Nutzer mit.Zum einen betrifft dies den Wechsel zwischen Sprach- und Videoanrufen. Bisher musste unpraktischerweise immer ein neuer Anruf gestartet werden, wenn man mitten im Gespräch das Video aktivieren oder deaktivieren wollte. Der Video-Button in Anrufen erledigt dies nun on the fly, um den Anruf nicht zu unterbrechen.Die zweite Neuerung betrifft Gruppenchats. Mittels des neu implementierten »@«-Knopfes navigiert die App sofort zu ungelesenen Nachrichten, in denen der Nutzer erwähnt oder ihm geantwortet wurde. Diese Funktion ist vor allem für jene Anwender nützlich, die sich in ausartenden Gruppenchats mit vielen Teilnehmern befinden, wo zahlreiche Themen kreuz und quer durcheinander gehen.WhatsApp steht kostenlos im App Store bereit und erfordert als Betriebssystem mindestens iOS 7.0. Die letzte große Neuerung des Messengers kam Ende letzten Monats heraus, als WhatsApp für Nutzer von Apple CarPlay verfügbar gemacht wurde.