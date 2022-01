WhatsApp-Update: Neue Features für Sprachnachrichten und Support des Fokus-Mode in iOS 15

Sprachnachrichten pausieren und fortsetzen

WhatsApp unterstützt Fokus-Modus von iOS 15

WhatsApp zählt nach wie vor zu den meistgenutzten Messengern – und bietet in der neuen Version 22.2.75 einige neue Features, die sich insbesondere an Nutzer von iOS 15 richten. Außer den üblichen Fehlerbehebungen und Sicherheitsaktualisierungen enthält das Softwareupdate hinzugekommene Funktionen für Sprachaufnahmen sowie Mitteilungen. Anwender profitieren so von mehr Nutzungskomfort bei Benachrichtigungen und mehr Flexibilität bei der Aufnahme von Sprachnachrichten.Die Updatebeschreibung der neuen WhatsApp-Version 22.2.75 (App Store: ) geht zunächst auf die neuen Features für Sprachaufnahmen ein. Nutzer haben fortan die Möglichkeit, Sprachaufnahmen zu pausieren und fortzusetzen. Die Beta-Tester der WhatsApp-Software kennen das Feature schon länger. Per Fingerwisch nach oben nimmt die Anwendung die jeweilige Sprachnachricht (dauerhaft) auf. Über den neuen "Pause"-Button lässt sich die getätigte Aufnahme zudem – wie es der Name schon suggeriert – anhalten. Der "Fortsetzen"-Button ermöglicht die Fortführung der Aufnahme.Das Feature macht Sprachnachrichten flexibler. Wenn Nutzer während einer Aufnahme beispielsweise von einem Telefonanruf unterbrochen werden, können sie die Nachricht pausieren und nach dem Telefonat zuende sprechen. Insbesondere bei längeren Sprachmitteilungen kann das praktisch sein und dabei helfen, eine komplette Neuaufnahme zu vermeiden. Zusätzlich erhalten Anwender die Gelegenheit, ihre Voice-Message vor dem Versand anzuhören.Die weiteren neuen Features von WhatsApp machen sich zum Teil die Funktionsmöglichkeiten von iOS 15 zunutze. WhatsApp lässt sich nun besser in Kombination mit dem Fokus-Modus einsetzen. Die Nachrichten ausgewählter Kontakte werden fortan auch bei aktivierter Fokus-Funktion angezeigt – welche Kontakte den Fokus-Modus "umgehen" können, legen Nutzer in den Einstellungen fest. Das Feature bietet sich zum Beispiel für Ehepartner oder andere besonders nahestehende Personen an. Wer die Funktion anwenden möchte, benötigt ein iPhone mit iOS 15.Eine weitere Neuerung betrifft ebenfalls die Anzeige von Nachrichten. Im Sperrbildschirm ist jetzt zusätzlich zum Namen und der eigentlichen Mitteilung des jeweiligen Kontakts auch dessen Profilbild zu sehen. Das Gleiche gilt für Profilbilder von WhatsApp-Gruppen.