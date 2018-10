Wenn Tasten verschwinden: Apple lässt Bedienung ohne Home-Button schützen

Die mit dem iPhone ins Leben gerufene Smartphone-Revolution markierte den Umstieg von Handy-Bedienung via Hardware-Tastatur auf Touch – und nur noch sehr wenigen Tasten. Mit dem iPhone X verbannte Apple dann eine weitere, hardware-seitige Funktion. Durch den Wegfall des Home-Buttons müssen zusätzliche Bedienungsweisen komplett durch Software abgebildet werden. Dazu zählen einmaliges Betätigen des Buttons zum Schließen der App, zweimaliges Tippen für den App Switcher, langes Halten zur Aktivierung von Siri (seit iPhone X neben "Hey Siri"-Befehl auch über den Power-Button erreichbar), zweimaliges Berühren für den Ein-Hand-Modus sowie konfigurierbare Bedienungshilfen. Mit einem umfangreichen Patentantrag will Apple nun zahlreiche der neuen Konzepte schützen lassen und beschreibt im Detail, welche Gesten dazu ersonnen wurden.In den Schemazeichnungen ist nicht nur ein Smartphone ohne Home-Button, sondern auch ein iPad zu sehen. Apple nennt natürlich das Produkt nicht beim Namen, stattdessen ist das Tablet als "Portables Multifunktionsgerät" umschrieben. Sollte es noch irgendeiner weiteren Bestätigung bedürfen, dass auch iPad-Nutzer demnächst Face ID statt Touch ID erhalten, so dient der Patentantrag als klares Indiz. Mit 300 Seiten Beschreibung und fast 400 eingebundenen Schaugrafiken handelt es sich um einen der besonders detaillierten Anträge in Apples Portfolio. Ganz offensichtlich lautete das Ziel, jeden erdenklichen Aspekt genauestens zu beschreiben – und es der Konkurrenz schwerer als vor zehn Jahren zu machen, Steuergesten einfach für ihre Produkte zu übernehmen.Eingereicht wurde die Schrift bereits Anfang des Jahres. Interessanterweise sind aber bereits Zeichnungen zu sehen, die den Homescreen des iPhone X im Quer-Modus zeigen – was bekanntlich aber weiterhin nicht möglich ist. Apple dokumentierte somit schon Monate vor der Präsentation des iPhone Xs Max eine Funktion, die erst in diesem Herbst erschien. Während auch das iPhone Xs keinen Quer-Homescreen beherrscht, reagiert das iPhone Xs Max genauso wie die früheren Plus-iPhones.