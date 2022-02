Weiterer Bericht: MacBook Pro mit M2-Chip schon im März?

Neue Einsteiger-Variante des MacBook Pro soll bald erscheinen

Außer M2-Chip kaum Änderungen gegenüber Vorgänger

2022 wird voraussichtlich ein besonders ereignisreiches Jahr im Apple-Kosmos. Berichten zufolge stehen zahlreiche neue Produkte auf der Agenda des Unternehmens – darunter auch Macs. Während zuletzt viel von einem möglichen iMac Pro in absehbarer Zeit die Rede war, könnte es laut eines Gerüchts bald auch schon ein neues MacBook Pro mit M2-Chip geben. Es soll sich um einen Nachfolger der Einsteiger-Version des MacBook Pro (13 Zoll) handeln. Nachdem Bloomberg-Journalist Mark Gurman schon zuvor entsprechende Apple-Pläne in Aussicht stellte, stammen die neuen Hinweise aus der asiatischen Zulieferindustrie.Das nächste Apple-Event (8. März) ist nicht mehr allzu weit entfernt – und entsprechend kursieren mehr und mehr Gerüchte zu den möglichen Produkten, die das Unternehmen aus Cupertino auf der Veranstaltung präsentieren wird. Als praktisch sicher gilt ein neues iPhone SE inklusive 5G-Support. Auch die nächste Generation des iPad Air sei für das Event anvisiert, so Meldungen. Bei den Macs könnte sich ebenfalls etwas tun. Nachdem es bereits seit längerem Spekulationen um einen neuen iMac Pro gibt, deutet inzwischen auch einiges auf ein aktualisiertes MacBook Pro hin. Es soll sich um eine neue Generation der Basisvariante handeln, die zuletzt im November 2020 aktualisiert wurde und seinerzeit Apples M1-Chip erhielt.Das Unternehmen könnte das März-Event nutzen, um das "kleine" MacBook Pro als ersten Apple-Rechner mit einem M2-Chip auszustatten. Digitimes zufolge visiert Apple eine März-Veröffentlichung des Geräts an. Außer dem neuen Prozessor soll es nur wenige Veränderungen im Vergleich zum Vormodell geben, sodass Apples Zuliefererpartner bei der Produktion des Geräts nicht allzu viel umstellen müssen. Ob die die Touch Bar bleibt, ist schwer abzusehen. Beim neuen MacBook Pro 16" verschwand diese, das MacBook Pro 13" mit M1-Chip weist die Eingabeleiste noch auf.Trotz M2-Chip dürfte die Einsteigervariante des MacBook Pro leistungsmäßig nach wie vor hinter den beiden Pro-Modellen mit 14-Zoll- und 16-Zoll-Display liegen. Die erst im vergangenen Herbst neu auf den Markt gekommenen Highend-Maschinen sollten dank der besonders leistungsstarken M1 Pro und M1 Max weiterhin die Performance-Krone aufbehalten.