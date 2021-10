Weitere Updates & Infos: Fitness+ und Apple One Premium kommen im November, HomePod mit Dolby Atmos und weiteres

Fitness+ am 3. November in 15 weiteren Ländern

Ebenfalls am 3. November: Apple One Premium

HomePod 15.1 mit Dolby Atmos

tvOS 15.1

watchOS 8.1

Heute Abend gab Apple die nächste Generation des Mac-Betriebssystems frei: macOS 12 Monterey kann ab sofort über die Software-Aktualisierung und den Mac App Store in der finalen Version heruntergeladen werden. Auch für iOS und iPadOS hat Apple mit Version 15.1 ein Update herausgebracht – ebenfalls in der finalen Version. Doch es gibt noch einige weitere Updates und wichtige Informationen am heutigen Abend:Im Dezember 2020 startete Fitness+, allerdings nur in einigen englischsprachigen Ländern. Apple gab in diesem Herbst bekannt, dass Fitness+ bis zum Ende des Jahres in 15 weiteren Ländern verfügbar ist – darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nun nennt Apple auch einen konkreten Termin: Am 3. November 2021 kann Fitness+ hierzulande abonniert und genutzt werden.Bislang gibt es nur zwei Abo-Stufen von Apple One in Deutschland: "Einzelperson" für 14,95 Euro und "Familie" für 19,95 Euro pro Monat. Das Premium-Abo stand bisher nur in den USA zum Abo bereit – doch auch das ändert sich am 3. November. Apple One Premium beinhaltet Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB Speicherplatz mit iCloud+. Die vorherigen Abos brachten kein Fitness+ mit sowie nur 50 GB (Einzelperson) oder 200 GB (Familie) iCloud-Speicherplatz. Apple One wird 28,95 Euro zum Start am 3. November kosten.Neben iOS 15.1 gab Apple auch ein Update für den HomePod und HomePod mini frei: Für den großen HomePod ohne Namenszusatz bringt das Update Dolby-Atmos-Unterstützung mit – nicht jedoch für den HomePod mini. Dieser beherrscht nach dem Update aber, genau wie der große Bruder, die Wiedergabe von Lossless-Audio via Apple Music. Außerdem schreibt Apple, dass mit dem Update diverse Fehler behoben und die Stabilität verbessert wurde.Auch für das Apple TV der vierten Generation (oder neuer) steht ein Update zum Download bereit – aber nur mit einer Neuerung: Das Apple TV unterstützt nach dem Update auf tvOS 15.1 nun auch SharePlay, so dass man sich gemeinsam über FaceTime Filme oder TV-Shows mit anderen Personen ansehen kann.Auch die Apple-Uhr erhält am heutigen Abend ein Update – mit drei Neuerungen: Apple hat die Algorithmen verbessert, um während eines Trainings Stürze zu erkennen – hierfür ist allerdings eine Apple Watch Series 4 oder neuer erforderlich. Außerdem unterstützt die Apple Watch mit watchOS 8.1 auch digitale und signierte Impfzertifikate in Apple Wallet. watchOS 8.1 korrigiert auch einen ärgerlichen Fehler: Bei Uhren mit Always-On-Display (Series 5 oder neuer) wurde manchmal nicht die korrekte Uhrzeit angezeigt.