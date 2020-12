Weitere Updates: HomePod-Software 14.3, Microsoft Office für M1

HomePod-Software in Version 14.3

Im Aktualisierungs-Marathon der Systeme für alle Hardware-Plattformen dürfen auch die HomePods nicht fehlen. Einen Tag nach iOS 14.3 ließ Apple die entsprechende Systemversion auf HomePod und HomePod mini los. Die Installation erfolgt automatisch, außer der Nutzer hat die Option explizit deaktiviert. Leider äußert sich Apple in den Release Notes zum Update nur sehr allgemein. Das Unternehmen dokumentiert lediglich allgemeine Performance- und Stabilitäts-Verbesserungen – Apples Standardtext für alle Aktualisierungen, wenn keine konkreten Änderungen aufgeschlüsselt werden sollen. Noch keine Rückmeldungen gibt es, ob die bisweilen wacklige Netzwerk-Stabilität des HomePod mini der Vergangenheit angehört (wir berichteten: ). Wer sich übrigens fragt, was der engste Verwandte des HomePod-OS ist: Seit Frühjahr arbeitet auf dem Smart Speaker eine angepasste Version von tvOS (siehe: Zusätzlich zu den großen Systemupdates, die Apple seit Montag verteilte, gibt es noch zahlreiche andere Aktualisierungen zu vermelden. Auch ein besonders namhafter Drittanbieter sprang jetzt nämlich auf den M1- und 11.1-Zug auf – Anfang November hatte Microsoft baldige Unterstützung versprochen, nun ist es so weit . Outlook, Word, Excel, PowerPoint und OneNote sind nun allesamt auf die neue Hardware-Architektur abgestimmt. Als "Universal"-Apps ist natürlich weiterhin Intel-Kompatibilität geboten.Gleichzeitig überarbeitete Microsoft das Erscheinungsbild der Programme, um dieses an die neue Designsprache aus macOS Big Sur anzupassen. Für Nutzer von Outlook gibt es ebenfalls eine wichtige Verbesserung: Die Suite bringt als zusätzliche Neuerung erstmals Unterstützung von iCloud-Accounts mit. Auf eine native M1-Version von Teams müssen Anwender indes noch warten, derzeit erfolgt die Ausführung über Rosetta. Laut Microsoft arbeite man zwar an der Portierung, ein Veröffentlichungsdatum gibt es aber bislang nicht.