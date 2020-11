HomePod mini: Probleme mit der Internetverbindung – Workarounds kaum zielführend

Apple empfiehlt Factory Reset

Nutzer hoffen auf Update

Schnelle Vorbesteller haben Apples neuen Smartspeaker bereits erhalten: Der HomePod mini weiß mit seinen akustischen Qualitäten und seinem Preis zu überzeugen. Für knapp 100 Euro erhalten Käufer einen kompakt gehaltenen Lautsprecher, der kaum Platz benötigt – wichtig ist nur eine stabile Internetverbindung, damit das Gerät auf die Fragen des Anwenders eingehen kann. Gerade in dieser Sachen mehren sich mittlerweile die Beschwerden von Besitzern des HomePod mini: Im deutschen Support-Forum von Apple wie auch auf Reddit klagen Anwender über die fehlende Internet-Konnektivität.Ob iPhone, iPad, Mac oder selbst der HomePod – lässt sich das Gerät nicht mit dem Internet verbinden, ist der Funktionsumfang dieser Produkte stark eingeschränkt. Nutzer, die Apples neuesten Smartspeaker bereits ihr Eigen nennen, berichten aber auffallend häufig von Problemen: Der HomePod mini erklärt in diesen Fällen, keine Internetverbindung herstellen zu können. Die Home-App hingegen bleibt stumm: Eine Fehlermeldung findet sich in der Anwendung nicht, was viele Anwender ratlos zurücklässt. Wenden sich Betroffene an Apple, wird ihnen ein Neustart des Geräts oder die Wiederherstellung der Werkseinstellungen empfohlen: Dazu müssen Nutzer die Home-App bemühen – oder das Gerät von der Stromversorgung trennen und wieder anstecken, um fünf Sekunden später mit dem Finger auf die Oberfläche des Lautsprechers zu tippen, bis Anweisungen folgen.Sehr erfolgversprechend ist Apples Lösungsvorschlag jedoch nicht: Die meisten Anwender erklären, dass die Probleme nach einigen Stunden erneut auftreten. Manche Betroffene machen bestimmte Router für die Misere verantwortlich: So sollen ausgewählte Modelle von Asus wie der Blue Cave mit Schwierigkeiten einhergehen. Es bleibt zu hoffen, dass Apple sich des Fehlers annimmt – und ein zeitnahes Update der HomePod-Software für Abhilfe sorgt.