Weitere Details zur Gesichtserfassung im nächsten iPhone

Wer hätte gedacht, dass die Firmware eines Lautsprechersystems so viel über kommende Apple-Produkte verraten würde. Genau dies ist aber der Fall, nachdem Apple vor etwas mehr als einer Woche erstmals die Systemsoftware des HomePods über den Entwicklerbereich anbot. Auf dem HomePod läuft eine leicht angepasste Version von iOS, die sich lediglich in der Bedienung und einigen HomePod-spezifischen Funktionen vom iPhone-iOS unterscheidet. Aus diesem Grund ließen sich an zahlreichen Stellen auch konkrete Hinweise auf die nächste iPhone-Generation finden. Als weitgehend sicher gilt inzwischen: Apple wird auf einen Gesichtsscanner setzen, der im Code als "Pearl" bzw. "Pearl ID" bezeichnet ist. Jetzt gibt es noch weitere Details zur Funktionsweise.In den Diskussionen rund um einen Gesichtsscanner zum Entsperren des iPhones wurde oft die Frage aufgeworfen, ob das iPhone dann direkt vor das Gesicht gehalten werden muss. Die Bezeichnung einer Codedatei legt jedoch nahe, dass die Erkennung auch bei sehr großen Winkeln funktioniert - also selbst dann, wenn das iPhone flach auf dem Tisch liegt. Dies hatte kürzlich auch Bloomberg in einem Bericht gemeldet. Apple sei es gelungen, die Limitierungen bestehender Systeme zu überwinden und Gesichtserkennung auch bei schlechtem Licht, ungünstigen Winkeln oder halbverdecktem Gesicht zu ermöglichen.Außerdem wird es in irgendeiner Form auch automatische Sperrung geben, wenngleich noch nicht bekannt ist, wie dies funktionieren könnte. Möglicherweise greift der "Pearl_Autolock" sobald das Gesicht des Nutzers nicht mehr erfasst wird, dafür aber unbekannte Gesichter auftauchen. Eine weitere Datei bestätigt, was man ohnehin schon für sicher halten konnte: So wie Touch ID lässt sich auch Pearl ID in Drittanbieter-Apps integrieren, um beispielsweise eine Datenbank zu öffnen oder in geschützte Bereiche einer App zu gelangen. Alle weiteren Meldungen rund um Pearl ID sowie Details aus der HomePod-Firmware finden Sie unterhalb dieser Meldung.