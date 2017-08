Touch ID im iPhone 8 immer unwahrscheinlicher, Hardware-Details zum HomePod

Kein Touch ID mehr im nächsten iPhone?

Hardware-Details zum HomePod

Die am vergangenen Freitag von Apple freigegebene HomePod-Firmware ist eine wahre Fundgrube an Hinweisen zum Lautsprecher - sowie zum kommenden iPhone. Wie gestern bereits gemeldet, weisen mehrere Dateien auf Apples Pläne hin, im nächsten iPhone-Modell auf einen Gesichtsscanner zu setzen (siehe diese Meldung ). Außerdem ließ sich ein Hardware-Icon finden, auf dem ein noch nicht vorgestelltes iPhone zu sehen ist. Fast ohne jeden Zweifel handelt es sich dabei um das iPhone 8 mit randlosem Design. Der Entwickler Steven Troughton-Smith setzte seine archäologische Entdeckungsreise durch die Systemtiefen weiter fort und fand noch weitere interessante Details.Demnach ist es sehr unwahrscheinlich, dass Apple einen Fingerabdrucksensor im Display des iPhone 8 verbaut. Spekulationen zufolge befinde sich möglicherweise ein ultraschallbasierter Sensor direkt unterhalb der Displayabdeckung, da der bisherige physikalische Home-Button keinen Platz mehr hat. Das BiometricKit unterstützt diese Vermutung aber nicht, heißt es. Während es eine Vielzahl an recht offenkundigen Belegen für IR-Scan sowie eine Unterscheidung von Geräten mit und ohne Touch ID gibt, fehlen Hinweise auf das Fortbestehen von Touch ID in veränderter Form, also als Display-Element.Bekanntlich befindet sich an der Oberseite des HomePods eine LED-Matrix. Wie es aussieht, kann diese aber doch mehr, als nur simple Status-Informationen anzuzeigen. Das als "Home Indicator" bezeichnete Element beinhaltet wohl einen virtuellen Home-Button sowie weitere Steuerelemente. Die Auflösung liegt bei mindestens 272x340 Pixeln - zumindest sind das die Abmessungen der Siri-Welle, wenn Apples Sprachassistent aktiviert wird. Der Analyse zufolge verbaut Apple im HomePod ein Gigabyte Arbeitsspeicher, die Rechenarbeit übernimmt ein A8-Chip. Verglichen mit anderen intelligenten Lautsprechern bietet der HomePod damit ziemlich viel Performance.