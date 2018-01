Weitere CES-Highlights: Herd per Apple Watch steuern sowie 2-in-1-Gerät aus Rauchmelder und AirPlay-Speaker

Herd und Waschmaschine per Apple Watch steuern

Bose-Kopfhörer besser wiederfinden

Rauchmelder und smarter AirPlay-Lautsprecher in einem

Neue Steadycam-artige Handstative fürs iPhone

iPhone-Cases für Scosche-Halterungen

Zum Start der CES 2018 in Las Vegas bringen sich diverse Hersteller mit Apple-relevanten Produkten in Stellung, die sich unter anderem an iPhone- und HomeKit-Nutzer richten. Zusätzlich zu dem von uns heute Morgen schon vorgestellten Duschsystem „U by Moen“ mit HomeKit-Anbindung und dem kompakten Thunderbolt-3-Dock von Elgato gibt es weitere Highlights:Der Haushaltsgeräte-Hersteller Whirlpool Corporation kündigte an , einige der hauseigenen WLAN-fähigen Herde, Waschmaschinen und Trockner mit einer Apple-Watch-Unterstützung auszustatten. Nutzer können per Smartwatch unter anderem Waschvorgänge steuern, die verbleidende Zeit für Trocknervorgänge einsehen und Funktionsbefehle an den Backofen schicken.Das Smart-Location-Unternehmen Tile gab mehrere Partnerschaften mit Firmen bekannt , die zukünftig das Tile-Bluetooth-Tracking verwenden werden. Bose etwa wird die Kopfhörer SoundSport Wireless und QuietControl 30 ab dem „späten Frühjahr“ mit dem System ausrüsten, damit diese sich in Falle des Verlusts oder Diebstahls besser aufspüren lassen. Auch Kunden, die den Soundsport Wireless oder QC 30 schon besitzen, profitieren von der Neuerung. Bose wird eine entsprechende Firmware nachliefern.First Alert bietet ein SmartHome-Produkt, das gleichzeitig als Rauchmelder und AirPlay-2-fähiger Lautsprecher fungiert . Nutzer können das „Onelink Safe & Sound“ genannte 2-in-1-Gerät via Siri, Apples Home-App oder die Onelink-Home-Anwendung steuern und etwa Musik abspielen. Der Sprachassistent funktioniert auch mit Amazon Alexa und Google Assistant.Kamera- und Drohnen-Spezialist DJI veröffentlicht mit dem Osmo Mobile 2 and Ronin-S zwei neue Handstative, die auch für iPhones geeignet sind. Der Hauptnutzen besteht darin, deutlich ruhigere, Steadycam-artige Aufnahmen als nur per Hand machen zu können. Zudem sollen die Funktionstasten einfacher zu bedienen und die Akkulaufzeit länger sein als bei früheren Modellen.Speck hat neue iPhone-Cases der Presidio-Reihe vorgestellt , die dank integrierter Stahlplättchen auch im Zusammenspiel mit MagicMount-Halterungen von Scosche wie dem MAGDMI funktionieren. Die Plättchen sind von außen nicht sichtbar und wurden so platziert, dass sie der Wireless-Charging-Funktion aktueller iPhones nicht in die Quere kommen.