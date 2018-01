Elgato kündigt kompaktes Thunderbolt 3 Dock an

Anlässlich der CES 2018 in Las Vega hat Zubehörhersteller Elgato ein kompaktes Thunderbolt 3 Dock für den mobilen Einsatz angekündigt. Im Vergleich zum regulären Thunderbolt-Dock beinhaltet das Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock ein integriertes Thunderbolt-3-Kabel, welches in das Gehäuse eingelassen wurde. Darüber ist wie bei den meisten Thunderbolt-Docks natürlich auch die Stromversorgung realisiert, sodass ein Kabel für den Betrieb ausreicht.An Anschlüssen bietet das Mini-Dock durch die kompakten Maße nur einen DisplayPort- und einen HDMI-Anschluss, einen USB-A-Anschluss für älteres USB-3-Zubehör sowie Gigabit-Ethernet. Ob auch ein zweiter Thunderbolt-3-Anschluss integriert ist, um entsprechendes Zubehör am Mini-Dock in Reihe zu schalten, ist unklar. Elgato selbst hat bislang noch keine Produktinformationen auf der Webseite veröffentlicht.Ebenfalls noch nicht bekannt sind der Preis und die Verfügbarkeit für das Dock. Betrachtet man vorherige Elgato-Vorstellungen, könnte mit einem Erscheinen im Frühjahr zu rechnen sein. Der Preis fällt dann wahrscheinlich etwas niedriger als beim regulären Dock aus, welches mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro im Handel erhältlich ist.