Weitere Berichte zum iPhone SE 3

iPhone SE 3: A15 und 5G

Bewährtes Gehäuse

Beim ersten iPhone SE hatten die meisten Zahlen noch darauf verwiesen, dass es sich um ein Nischenprodukt mit sehr kleiner Zielgruppe handelte. Nach anfänglichem Verkaufserfolg und langen Lieferverzögerungen ist der Absatz anschließend auf sehr niedrige Werte zurückgegangen . Das iPhone SE 2, verfügbar seit März 2020, brachte es aber angeblich auf deutlich höheren Absatz. Einer Marktstudie zufolge gelang es Apple mit dem Konzept "schnellster Chip, älteres Gewand, weniger Ausstattung" erfolgreich, vor allem Nutzer älterer iPhones anzusprechen. Ein wichtiger Aspekt ist allerdings, dass wenig hausinterne Konkurrenz zu den teureren Geräten stattfindet.Die Neuauflage des iPhone SE gilt unter Marktbeobachtern daher als weitgehend sicher. In den letzten Monaten kursierten bereits mehrere Berichte über die für Frühjahr 2022 erwartete, dritte Generation. Nun hat auch die japanische Publikation Macotakara noch einmal nachgelegt und will in Erfahrung gebracht haben, dass Apple sogar den A15 einsetzt – bislang hieß es immer, das Gerät werde einen A14 erhalten. 5G-Anbindung gilt ebenfalls als sicher, womit das iPhone SE zu einem der günstigsten 5G-Smartphones auf dem Markt zählen soll (siehe ). Die Produktion soll noch Ende Dezember anlaufen, im Februar/März wäre also die Markteinführung denkbar.Macotakara wiederholt die Aussage, Apple werde das Gehäuse unverändert lassen. Auch das iPhone SE 3 setzt demnach auf ein 4,7"-Display und das mit dem iPhone 8 eingeführte Design. Keine neuen Angaben gibt es hingegen, ob Apple gleich zwei Varianten des iPhone SE auflegt. Ming-Chi Kuo war beispielsweise der Meinung, ein "iPhone SE Plus" mit größerem Display könnte eine sinnvolle Erweiterung des Sortiments sein. Allerdings besteht bei einem solchen Modell die Gefahr, den Verkaufszahlen der margenstärkeren Geräte zu schaden. Sollte Apple beim iPhone 14 tatsächlich auf ein mini-Modell verzichten, ist aber am unteren Ende der Preisstaffelung wieder mehr Platz.