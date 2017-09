Weitere Apple-Updates - und erste Erfahrungen mit iOS 11

Test Flight 2 und Swift Playgrounds 1.6

Apple Music für Android

Erste Erfahrungen iOS 11

Neben den großen Systemupdates auf iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 hat Apple zudem zahlreiche kleinere Aktualisierungen veröffentlicht.Um Apps testen zu lassen, bietet Apple ein Tool namens TestFlight an. Wer am Betatest teilnimmt, erhält darüber aktualisierte Versionen. Mit dem heute erschienenen TestFlight 2 passte Apple die Oberfläche an iOS 11 an, unterstützt Split View und ermöglicht besseren Überblick rund um aktuell zu testende oder früher getestete Apps.Der Spielplatz zur App-Entwicklung, die Swift Playgrounds, erhielten ebenfalls eine Aktualisierung. Neu sind die Implementierung von ARKit, bessere Erklärungen zu Code-Fehlern, Unterstützung von Swift 4 und iOS 11 sowie zusätzliche Sprachen der Kurse (unter anderem Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch).Wer Apple Music unter Android nutzt, findet ebenfalls ein Update vor. Die via Google Play Store vertrieben App unterstützt in der neuen Version nun auch Suche via Stimmkommando. Außerdem haben Anwender die Möglichkeit, Profile zu erstellen und Freunden zu folgen - Funktionen, die Apple auch für die eigenen Plattformen vorgestellt hat. Das "Zuletzt gespielt"-Widget erlaubt Steuerung von Apple Music via Homescreen auf Android-Geräten.Die Rückmeldung zu iOS 11 fällt momentan ziemlich einhellig aus. Nutzer zeigen sich begeistert, wie schnell der Umstieg klappte - und dass die Server dem Ansturm bislang sehr gut standhielten. In früheren Jahren war es oft so, dass der Download am ersten Abend zwei Stunden oder mehr dauerte. Auch die eigentliche Installation läuft sehr zügig ab, deutlich schneller als bei vergangenen Systemupdates. Performance-Probleme scheint es keine zu geben. Den ersten Eindrücken vieler Nutzer zufolge arbeitet iOS 11 zügiger als iOS 10. Dies trifft auch auf ältere Hardware zu. Lediglich eine Meldung sorgt für Aufmerksamkeit: Der österreichische Mobilfunkanbieter "Drei" informiert Kunden, dass es zu Problemen beim Wechsel zwischen GSM und UMTS kommen kann. Aus diesem Grund sollten Drei-Kunden noch etwas Geduld üben. Abgesehen davon sprechen derzeit keine Probleme gegen ein Update auf iOS 11 - wer ganz auf Nummer Sicher gehen will, wartet natürlich noch einige Tage oder das erste kleinere Update für iOS 11 ab.