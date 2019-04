Wegen aufgeblähtem Akku in Apple Watch: Klage gegen Apple

Aufgeblähter Akku sorgt für kaputte Uhr

Die Nutzerin einer Apple Watch Series 3 hat das Unternehmen aus Cupertino verklagt, weil sich der Akku ihrer intelligenten Armbanduhr aufblähte und dadurch Schäden am Gehäuse sowie Display verursachte. Als Konsequenz daraus beschuldigt Gina Priano-Keyser Apple vor dem U.S. District Court for New Jersey der arglistigen Täuschung und dem Bruch des Garantieversprechens. Das Unternehmen weigere sich „oftmals“, Schäden als Garantiefälle anzuerkennen. Stattdessen gehe Apple häufig reflexartig von einem unsachgemäßen Gebrauch seitens des Kunden aus – wodurch sich das Unternehmen vor der Garantieleistung drücke.Priano-Keysers eigenen Angaben zufolge kaufte sie im Oktober 2017 eine Apple Watch Series 3. Im Juli 2018 habe sich das Display während des Ladevorgangs der Uhr plötzlich vom Gehäuse gelöst und sei gebrochen, so die Klägerin. Ihre Tochter versuchte zwar noch, das Display wieder in die Smartwatch zurückzudrücken, doch das Bemühen war vergeblich. Als Ursache des Schadens nennt Priano-Keyser den in der Apple Watch verbauten Akku, der sich während des Ladevorgangs so sehr aufgebläht habe, dass das Display aus dem Gehäuse gedrückt wurde. Für die Series 2 der Apple Watch bietet Apple bereits ein entsprechendes Reparaturprogramm an, sofern ein aufgedunsener Akku vorliegt.Als „Nachweis“ für die Häufigkeit des Problems nennt die Klage über ein dutzend ähnlicher Berichte von verärgerten Kunden in Apples Supportforum. Außer für kaputte Modelle der Apple Watch könnten die expandierenden Akkus unter Umständen auch eine potenzielle Sicherheitsgefahr darstellen, so die Klageschrift. Manche Nutzer der Apple Watch seien bereits von „Verbrennungen“ betroffen.Die Anwälte von Gina Priano-Keyser streben Berichten zufolge eine Sammelklage gegen Apple an. Dazu suchen sie in New Jersey nach weiteren Betroffenen, die eine Apple Watch Series 1, Series 2 oder Series 3 besitzen oder besaßen. Bei Shepherd, Finkelman, Miller & Shah handelt es sich um die gleiche Anwaltskanzlei, die bereits eine ähnliche Klage in Kalifornien vorbrachten.