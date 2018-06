Sammelklage wegen Apple Watch: „Alle Apple-Uhren haben Konstruktionsfehler“

„Apple weiß von den Problemen und verbirgt sie bewusst“

Schadensersatzforderung in Höhe von fünf Millionen US-Dollar

Nach den Sammelklagen bezüglich der Tastaturen diverser MacBook- und MacBook-Pro-Varianten der letzten Jahre steht Apple ein weiterer Gerichtsprozess wegen potenziell fehleranfälliger Hardware ins Haus. Diesmal geht es um die Apple Watch. Alle bislang veröffentlichten Modelle der Uhr sollen laut Klageschrift wegen eines Konstruktionsfehlers besonders anfällig für Beschädigungen sein.Der Sammelklage vor dem U.S. District Court (Northern District of California) zufolge weist jede bislang erschiene Apple Watch den gleichen Defekt beziehungsweise den gleichen Makel auf. Dieser soll dazu führen, dass das Display der jeweiligen Apple Watch auch bei normaler Nutzung schon wenige Tage oder Wochen nach dem Kauf bricht oder sich von dem restlichen Uhrengehäuse ablöst.Apple habe zum Zeitpunkt des Verkaufsstarts jedes Uhrenmodells oder sogar schon davor von dem Konstruktionsmangel gewusst, so der Vorwurf. Zudem seien direkt nach der Veröffentlichung der bisherigen Apple-Watch-Generationen Series 0, Series 1, Series 2 und Series 3 Nutzerbeschwerden bei Apple eingegangen, die den beschriebenen Fehler thematisierten. Das Unternehmen habe entsprechende Defekte als von Kunden „selbstverschuldet“ bezeichnet und verweigere Garantieleistungen.Insgesamt geht es um eine Entschädigungssumme von fünf Millionen US-Dollar, die in Anbetracht der Vorwürfe, wonach alle Apple-Uhren betroffen seien, vergleichsweise niedrig erscheint. Der Betrag würde in keinem Fall dafür ausreichen, flächendeckende Apple-Watch-Reparaturen oder -Austauschprogramme zu finanzieren.Bisher sind keine weitreichenden, mehrere Modell-Generationen übergreifende Schäden der Apple Watch bekannt. Nur bei einzelnen Varianten wurden Fehler bekannt. Bei der Series 0 verlängerte Apple seinerzeit die Garantie wegen aufgeblähter Batterien und sich ablösenden Rückabdeckungen. Das GPS-Modell der Series 3 hatte vereinzelte Probleme mit Streifenbildungen auf dem Display.