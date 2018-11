Wegen USB-C: Queen-Gitarrist hasst Apple

„Warum meine Liebe zu Apple in Hass umschlägt“

Queen-Gitarrist und Astrophysiker Brian May hat in der Apple-Welt mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt. Der frühere Band-Kollege von Freddie Mercury, Komponist von Hits wie „We Will Rock You“ und (ehemalige) Apple-Fan veröffentlichte über das soziale Netzwerk ein Foto eines verbogenen USB-C-Steckers.Den dazugehörigen Kommentartext nutzt May dazu, sich über Apples Marschrichtung der letzten Jahre zu beschweren und vor allem die kompromisslose Implementierung des neuen USB-Standards anzuprangern. Seine polemisch überspitzten Argumente sind ähnlich denen zahlreicher Apple-Anwender, die sich in den einschlägigen Technologie-Foren regelmäßig über den zunehmenden Adapter-Bedarf bei Macs und anderen Apple-Geräten auslassen.Das Bild des kaputten Steckers bezeichnet May als „einen der Gründe, warum meine Liebe zu Apple allmählich in Hass umschlägt“. Nutzer seien dazu gezwungen, „diese verdammten USB-C-Stecker für alles zu verwenden“. Die Umstellung auf den neuen Standard ziehe viele Nachteile nach sich, darunter „das Mitschleppen nervtötender Adapter“ und die teure Neuanschaffung von Kabeln sowie Ladevorrichtungen.Besonders ärgerlich sei der Wegfall des MagSafe-Steckers, der bei früheren MacBook-Modellen magnetisch an das jeweilige Gerät gesteckt wurde und den May als „Geniestreich“ bezeichnet. Stattdessen werde sein Apple-Rechner jetzt per USB-C geladen, was den im Bild dokumentierten Unfall überhaupt erst ermöglichte, so May.Laut des Gitarristen ergibt sich als Folge daraus, dass „wir immer mehr Geld dafür ausgeben, diese schrecklichen Dinge (verbogene USB-C-Anschlüsse; Anm. d. Red.) zu ersetzen.“ Erschwerend komme Apples fehlende Kooperationsbereitschaft in darauffolgenden Support-Gesprächen hinzu: „Sie interessieren sich kaum für deine Probleme – sie wollen dir einfach immer nur mehr Kram verkaufen.“Mays Fazit ist unmissverständlich: „Apple ist ein egoistisches Monster geworden“. Aber „da sie uns alle versklavt haben“, sei es für Nutzer außerordentlich schwer, sich unabhängig von den Produkten des Unternehmens zu machen. In den Instagram-Kommentaren erntet Mays Anti-Apple-Tirade viel Zustimmung, aber auch einige relativierende Bemerkungen.