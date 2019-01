Wegen Schlag gegen Produktpiraterie-Ring: Apple bedankt sich bei Polizei Südkoreas

Gefälschte Ladeadapter gefährlich für Nutzer

Apple bedankt sich offiziell bei zahlreichen Polizeibediensteten Südkoreas, da sie die Einfuhr gefälschter Apple-Produkte im Wert von einer Milliarde Won (774.000 Euro) verhinderten. Die Lieferung der Artikel kam aus China. Das Unternehmen wird den Polizisten für ihre Leistung sogar eine Auszeichnung in Form einer besonderen Plakette verleihen, so der Bericht Im Zuge der illegalen Einfuhr gefälschter Apple-Güter wurden auch diverse lokale Anbieter gefälschter Produkte festgenommen. Bei den beanstandeten Waren soll es sich größtenteils um nachgemachte Ladekabel und Kopfhörer handeln.Donald Shruhan, der bei Apple für Anti-Counterfeiting Operations in Asien verantwortlich ist, wird das zuständige Polizeirevier in Bucheon am Freitag besuchen. Dort dankt er den zuständigen Beamten für ihren Einsatz bei der Aufdeckung von Produktpiraterie und zeichnet sie aus.Die meist aus China stammenden Produktfälschungen stellen Apple schon seit längerem vor Probleme, da sie nicht nur zu Umsatzeinbußen führen, sondern auch potenziell gefährlich für die Gesundheit der Nutzer sind. In einer Untersuchung von 2016 etwa stellte sich heraus, dass von 400 getesteten falschen Apple-Ladeadaptern 99 Prozent eine Gefahr im Betrieb darstellen. In dem Zusammenhang wurden bereits zahlreiche Verletzungen und sogar einige Todesfälle bekannt.