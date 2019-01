Wegen Bauteile-Engpass: Neue Apple Watch Series 2 statt Reparatur eines älteren Watch-Modells

Ältere 42 mm-Modelle betroffen

Einige Nutzer älterer Apple Watch-Modelle könnten einem Bericht zufolge bald eine Überraschung erleben, wenn sie ihre Apple Watch Series 0 oder Series 1 bei einem autorisierten Serviceanbieter reparieren lassen möchten. Statt einer Reparatur gibt es möglicherweise eine Apple Watch Series 2 als Ersatz. Die scheinbare Kulanz geht offenbar auf eine Weisung Apples zurück, da die Ersatzteile für die ersten Watch-Generationen momentan knapp sind.Konkret geht es um die 42 mm-Variante der ersten beiden Watch-Generationen. Wenn Nutzer besagte Geräte – beispielsweise wegen eines Defekts – zu der von Apple autorisierten Reparaturstätte ihres Vertrauens bringen, darf der Dienstleister statt einer Instandsetzung eine Apple Watch Series 2 (42 mm) anbieten. Der Grund dafür sollen Engpässe bei den Bauteilen für die früheren Watch-Varianten sein, die zu unverhältnismäßig langen Reparaturzeiten führen würden.Laut MacRumors bezieht sich die Austausch-Aktion auf die kommenden Monate Februar, März und April. Wer im besagtem Zeitraum die eigene Apple Watch Series 0 oder Series 1 reparieren lassen möchte, sollte eine realistische Chance auf ein Hardware-Upgrade zur Series 2 haben. Das entsprechende Dokument mit der Information sei an autorisierte Apple-Fachhändler in den USA und anderen Ländern verteilt worden, so MacRumors . Da aber keine offizielle Bestätigung seitens Apples vorliegt, gibt es keine Gewähr, dass Anwender im Fall der Fälle tatsächlich eine neuere Ersatz-Watch bekommen.