Warum zum Mac gegriffen wird: Studie ermittelt eindeutige Antwort in Unternehmen

Angestellte bevorzugen Apple-Produkte

Der IT-Sektor schätzt Zuverlässigkeit

Lange Jahre galt, dass der Mac vor allem im Bildungs- und Medienbereich einen besonders hohen Marktanteil hat, wohingegen es Apple nie gelang, in größeren Unternehmen Fuß zu fassen. Dies hat sich allerdings grundlegend gewandelt. Während es im Bildungssektor für Apple bergab geht , gilt das Unternehmen seit einiger Zeit als beliebter Partner für Unternehmen. Dafür verantwortlich sind diverse kluge Partnerschaften, die Apple mit wichtigen Anbietern wie IBM, SAP oder auch HP einging. Großabnehmern soll es einfach gemacht werden, Arbeitsplätze mit Apple-Produkten auszustatten und diese auch an gängige Plattformen anzuschließen. Damit fällt nicht nur das Argument mangelnder Kompatibilität weg, auch preislich ist Apple höchst attraktiv: IBM betonte beispielsweise schon mehrfach, dass ein Mac maßgeblich günstiger als ein Windows-PC sei, denn letzterer benötige sehr viel mehr Wartungsaufwand.In vielen Großunternehmen ist es inzwischen möglich, sich für die bevorzugte Plattform zu entscheiden – und in den meisten Fällen wählen Mitarbeiter das jeweilige Apple-Produkt (siehe: ). Eine Studie wollte in Erfahrung bringen, was die vorrangigen Gründe sind, warum Mitarbeiter in Unternehmen Macs bevorzugen. Die Ergebnisse sind nach drei Branchen aufgeteilt, nämlich nach Engineering, Human Resources (Personalwesen) und IT.Spannend ist dabei vor allem die Einschätzung des IT-Sektors: Dort lautet das wichtigste Argument für den Mac, er sei einfach zuverlässiger als andere Computer. Dahinter folgen die Nennungen "Ich mag Apple-Produkte generell" und "Der Mac arbeitet am besten mit den Apps und Ressourcen zusammen, die ich benötige". Gleichzeitig antworteten 74 Prozent der Befragten, die von einem PC auf einen Mac wechseln durften, seitdem seien sie mit weniger Problemen konfrontiert. Nur 7 Prozent attestierten ihrem vorherigen Windows-PC mehr Zuverlässigkeit. Bei Ingenieuren und im Personalwesen ist die Zuverlässigkeit zwar ebenfalls ein Argument, dort dominiert aber die Antwort, man möge Apple-Produkte.