Warten auf iOS 15 & Co.: Um 19 Uhr ist es wahrscheinlich so weit

Nicht auf allen Geräten zeitgleich verfügbar

Download-Raten schwanken

Apple wird am heutigen Abend iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 für alle Nutzer zum Download freigeben. Das heutige Datum nannte der Konzern auf dem "California streaming."-Event letzte Woche, auf welchem Apple das iPhone 13, ein neues iPad mini wie auch die Apple Watch Series 7 vorstellte. Normalerweise gibt Apple Updates immer zu einer festen Uhrzeit heraus – nur im letzten Jahr verschob Apple die Einführung von iOS 14 um einige Stunden.iOS 13 wie auch Updates für iOS 14 (z.B. iOS 14.1, 14.2 usw.) gab Apple stets punktgenau um 19 Uhr deutscher Zeit heraus. Dies betrifft auch Vorabversionen, welche Apple über die Apple Developer Connection zum Download bereitstellt – diese erscheinen im Normalfall auch um 19 Uhr.Mit iOS 14 nahm sich Apple im letzten Jahr allerdings etwas mehr Zeit: Erst gegen 21:30 legte Apple den Schalter für die aktuelle iOS-Generation um. Es ist aber davon auszugehen, das Apple iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 8 zur gewohnten Zeit um 19 Uhr freigibt.Apples Server-Infrastruktur ist über den ganzen Globus verteilt und nicht alle Server bieten zeitgleich den Nutzern das Update an. Daher ist es gut möglich, dass ein Gerät ein Update bereits herunterlädt, während ein anderes noch der Meinung ist, die aktuellste Version des Betriebssystems einzusetzen. Normalerweise erscheint die heiß begehrte Aktualisierung aber wenige Minuten später dann doch in den Systemeinstellungen.Alteingesessene Apple-Nutzer erinnern sich mit Sicherheit noch an die Zeiten, in denen regelmäßig Apples Server bei großen Updates unter dem Download-Ansturm zusammenbrachen. Seit einiger Zeit jedoch ist dies nicht mehr der Fall – doch Nutzer können dennoch nicht mit der vollen Bandbreite am heutigen Abend rechnen. Nicht nur Apples Server, sondern auch Internet-Provider haben Lastgrenzen – daher kann es am heutigen Abend nicht nur beim Download der Apple-Updates, sondern auch bei anderen Aktivitäten im Internet, zu Verzögerungen kommen.