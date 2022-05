Kuo zur WWDC: Aus taktischen Gründen verschiebt Apple die Vorstellung des AR-/VR-Headset

Keine Vorstellung im Juni – mit Blick auf die Konkurrenz

Kuo bleibt bei der Prognose "Anfang 2023"

Es gibt keine Zweifel in der Branche mehr daran, dass Apple mit der Entwicklung des AR-VR-Headsets nicht mehr allzu weit von der Marktreife entfernt ist. In Code-Dateien lassen sich zahlreiche konkrete Hinweise finden, unter anderem referenziert Apple mehrfach das bis dato nicht erschienene System rOS bzw. realityOS. Erst vor wenigen Tagen tauchte zudem eine auffällige Markenanmeldung für jene Bezeichnung auf, die Bildmarke ist in Apples üblichem Font "San Francisco" gehalten. Dies nährte Spekulationen, Apple könne das neue Produkt möglicherweise schon im Juni anlässlich der World Wide Developers Conference zeigen. Gleichzeitig galt aber weiterhin als wenig wahrscheinlich, schon innerhalb der kommenden Wochen Apples Brille im Apple Store zu sehen.Der Branchenexperte Ming-Chi Kuo hat sich nun zu Wort gemeldet und gibt an, Apple zeige das Gerät nicht zur WWDC. Stattdessen habe das Unternehmen aus einem naheliegenden Grund einen späteren Zeitpunkt gewählt, der dichter am Verkaufsstart liege. Apple wolle der Konkurrenz nicht viele Monate Zeit geben, einzigartige Funktionen zu kopieren und der Brille somit Alleinstellungsmerkmale zu nehmen. Nicht nur die Hardware-Spezifikationen, sondern auch das OS-Design sei für andere Hersteller von höchstem Interesse – und diese sollen erst in einigen Monaten davon genaue Kenntnis erhalten.Der Bericht rückt somit nicht den Termin des Verkaufsstarts in weitere Ferne, sondern zunächst einmal nur die Ankündigung. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass dennoch Monate zwischen Präsentation und Marktstart liegen, da die Entwicklergemeinde etwas Vorlaufzeit benötigt, eigene Anwendungen beizusteuern. Für viele dürfte es nämlich ein gänzlich neues Betätigungsfeld sein, Software für Erweiterte Realität ("Augmented Reality") zu entwerfen. Laut Kuo visiere Apple an, im ersten Quartal 2023 mit dem Verkauf des Headsets zu beginnen.