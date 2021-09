Vor 5 Jahren: Eine Kabellos-Revolution beginnt – Adieu Klinke, willkommen AirPods!

Apple sah einen Markt, den wenige wahrnahmen

Verlust des Klinkensteckers trat in den Hintergrund

Kleines Zubehör, dennoch "Next Big Thing" im Portfolio



AirPods 1 – und AirPods 2

Nie war ein Apple-Produkt so vergriffen

Vor genau fünf Jahren traf Apple zwei Ankündigungen, deren Implikationen zu jenem Zeitpunkt noch kaum abzuschätzen waren. Das 2016er September-Event brachte erwartungsgemäß das iPhone 7 hervor, welches über keinen Klinkenstecker mehr verfügte. Über das Pro und Contra wurde schon im Vorfeld viel diskutiert und die Smartphone-Konkurrenz machte sich lautstark über Apples funktionelle Beschneidung lustig – um recht bald einen sehr ähnlichen Weg zu beschreiten. Für Apple war besagtes Event, zumindest langfristig gesehen, von größerer Bedeutung als es damals den Anschein machte. Die "kabellose Zukunft" des iPhones sollte zu einer Erfolgsgeschichte werden, denn gleichzeitig präsentierte Apple auch die erste Generation der AirPods.In den Diskussionen sah kaum jemand kommen, welcher Markt sich für Apple eröffnete. Dem offensichtlichen Nachteil, nicht mehr wie gewohnt Kopfhörer per Klinkenstecker anschließen zu können, standen die AirPods gegenüber. Vermutlich hätte das Zubehörprodukt nicht so einen steilen Aufstieg hingelegt, wären iPhone 8 und später iPhone X ebenfalls mit Klinke erhältlich gewesen. Sehr schnell entwickelte sich nämlich ein wahrer Kult um Apples kabellose Ohrhörer. Wer in den damaligen News-Kommentaren analysierte, Ohrhörer zu diesem Preis seien zum Scheitern verurteilt, konnte sich nicht stärker irren.Manch einer griff vielleicht zunächst notgedrungen zur kabellosen Ohrhörer-Option, doch bald machte sich Begeisterung über Klang und Handhabung breit. Waren einst die weißen Ohrhörer und Kabel der iPods ein Statussymbol, so wiederholten die AirPods diese Entwicklung. Verkaufs- und Umsatzzahlen sprachen eine eindeutige Sprache. Im Jahr 2019 war die AirPods-Sparte bereits so groß, dass sie als Einzelunternehmen im oberen Drittel der Fortune 500 stünde und zu den größten US-Unternehmen zählen würde.Das man derlei Erfolge mit zunächst belächelten Zubehör erreichen konnte, ist sicherlich eine besondere Errungenschaft des letzten Jahrzehnts. Apple gelang es offensichtlich, genau den richtigen Zeitpunkt zu treffen – und einmal mehr die eigene Plattform zu verwenden, Nutzer von den Vorteilen eines Produkts zu überzeugen. Kabellose Ohrhörer gab es bereits vor den AirPods, doch die Integration mit dem iPhone sorgte für den eigentlichen Mehrwert.Die Vorstellung erfolgte zwar vor genau fünf Jahren, für die meisten verging aber wesentlich mehr Zeit bis zur Inbetriebnahme. Selten war ein Apple-Produkt so ausverkauft wie die AirPods, wer nicht am ersten Tag bestellte, musste teils Monate warten. Selbst mehr als ein halbes Jahr später waren AirPods noch immer fast überall vergriffen, mit Lieferprognosen von sechs Wochen oder länger. Fast ein Jahr lag die Präsentation zurück, als man innerhalb von ein bis zwei Wochen beliefert wurde – um dann im Weihnachtsgeschäft 2017 erneut komplett vergriffen zu sein. Das nächste Kapitel nach AirPods Pro und AirPods Max dürfte indes schon bald beginnen, denn die AirPods 3 stehen angeblich in den Startlöchern: