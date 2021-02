Video: AirPod-Akkus selbst tauschen – mit etwas Bastelgeschick

Videoanleitung zum AirPod-Batteriewechsel

Klebstoff muss rückstandslos entfernt werden

Lötkolbeneinsatz erfordert eine ruhige Hand

AirPods und AirPods Pro verfügen wie nahezu sämtliche anderen kabellosen In-Ears über eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Sind nämlich die fest verbauten Akkus erschöpft, ist das Ende der Lebensdauer erreicht. Ein Batteriewechsel ist nicht vorgesehen, Apple bietet diesen daher ebenso wie eine Reparatur erst gar nicht an. Defekte Geräte werden stets ausgetauscht, was nach Ablauf der Garantiezeit für den Besitzer natürlich mit nicht gerade geringen Kosten verbunden ist.Wer im Umgang mit Lötkolben und mehr oder weniger filigranem Werkzeug geübt ist, eine ruhige Hand besitzt und den erforderlichen Zeitaufwand nicht scheut, kann den Akkuwechsel allerdings durchaus selbst in Angriff nehmen. Die Experten des in Hong Kong beheimateten Reparatur- und Supportunternehmens Rewa Technology haben jetzt auf YouTube eine entsprechende Videoanleitung veröffentlicht. Schritt für Schritt werden darin alle Arbeitsgänge erläutert, welche zum erfolgreichen Tausch des Energiespeichers führen.Eine erste Hürde stellt bereits das Öffnen der AirPods dar. Da Apples Hörstöpsel verklebt sind, kommt zu diesem Zweck ein Heißluftgebläse zum Einsatz. Dabei muss auf die korrekte Temperatureinstellung geachtet werden, genaue Angaben hierzu gibt es in der Videoanleitung. Anschließend ist der gesamte Klebstoff mit einer Pinzette fein säuberlich zu entfernen, ein wenig Äthanol kann diese Aufgabe erleichtern. Die Experten von Rewa Technology nutzen während der Arbeit eine spezielle Halterung für die AirPods, ein kleiner Schraubstock mit gepolsterten Backen sollte es aber auch tun.Beim Entfernen des alten Akkus kommen Lötkolben und Flussmittel zum Einsatz, hierbei ist naturgemäß eine ruhige Hand gefragt. Gleiches gilt für den Einbau des neuen Energiespeichers. Während dieser Tätigkeiten empfiehlt es sich, das hitzeempfindliche Gehäuse der AirPods mit Aluminiumfolie zu schützen. Bevor die Endkappe wieder aufgeklebt wird, sollte man den Hörstöpsel ins Ladecase stecken und so überprüfen, ob der Ladevorgang auch tatsächlich beginnt und die Reparatur somit erfolgreich verlaufen ist. Eine Liste der benötigten Teile und Materialien sowie die entsprechenden Links sind im erklärenden Text zum Video zu finden.