Von fehlenden Schrauben und zwei Millionen Jobs: Apples Stellung als US-Arbeitgeber

450.000 Jobs, 60 Milliarden Dollar für US-Zulieferer

US-Schraubenfertigung ein Problem für Apple

Der amtierende US-Präsident Donald Trump forderte Apple schon oft auf , dass der Konzern wichtige Produkte nicht im asiatischen Raum, sondern in den USA produzieren solle. Apple wird daher nicht müde zu unterstreichen, was der Konzern schon jetzt für die US-Wirtschaft tue – obwohl die meisten Produkte in China gefertigt werden.Apple veröffentlichte heute Morgen in einer Pressemitteilung aktualisierte Zahlen, wie wichtig der Konzern für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten ist. Bei Komponentenfertigern und Zuliefern aus den USA sei Apple für 450.000 Jobs verantwortlich und sorge bei über 9.000 Betrieben für einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden Dollar. Insgesamt verdreifachten sich die Jobs in den USA, die direkt oder indirekt durch Apple entstanden seien: Im Jahr 2011 brachte Apple 600.000 Amerikaner in Lohn und Brot, im vergangenen Jahr waren es zwei Millionen.Als Apple 2013 den zylinderförmigen Mac Pro vorstellte, rühmte sich das Unternehmen mehrfach dafür, dass das Gerät in den USA produziert wird. Die New York Times veröffentlichte nun eine Anekdote , wie problematisch die US-Fertigung war – Apple sei bei der Suche nach einem US-Schraubenlieferanten fast verzweifelt.Apples damaliger US-Schraubenhersteller konnte maximal 1.000 Schrauben pro Tag herstellen – viel zu wenig für die Produktion des neuen Mac Pro. Nach monatelangem Suchen musste Apple aufgeben und kaufte die Schrauben in China ein. Einige Zeit später fand Apple doch noch ein US-Unternehmen, welches 28.000 Schrauben pro Tag fertigen konnte – Apple engagierte das Unternehmen, obwohl selbst diese Fertigungsmenge nicht komplett ausreichte und die Spezifikationen nicht vollständig erfüllt werden konnten. Die Schrauben seien in der Anfangszeit durch 22 tägliche, einstündige Fahrten transportiert worden – öfters habe der Firmenchef seinen Lexus eingesetzt, um die Schrauben selbst zu Apples Fertiger zu fahren.