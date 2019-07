Von einer Cloud zur nächsten: Apple tritt dem Data Transfer Project bei

Noch in der Entwicklung

Das Data Transfer Project wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, dass Kunden ihre Daten zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern hin- und hermigrieren, Backups anlegen und Daten vollständig löschen können. Facebook, Microsoft, Twitter und Google sind bisher die prominentesten Teilnehmer dieser Initiative – nun tritt auch Apple dem Data Transfer Project bei.Schon jetzt ist es zwar im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung möglich, dass Anwender bei einer Firma alle über sie gespeicherten Daten anfragen und erhalten – meist aber in einem nicht standardisierten Format, welches von anderen Diensten gelesen werden könnte.Bisher befindet sich das Data Transfer Project noch in der Entwicklung und nur versierte Anwender oder Entwickler sollten schon jetzt mit dem Werkzeug experimentieren. Wann das Projekt einen Status erreicht, dass Endanwender sicher Daten von einem Cloud-Dienst zu einem anderen migrieren können, ist nicht bekannt.Zukünftig soll das Data Transfer Project entweder lokal auf dem eigenen Rechner oder über diverse Web-Dienste ausgeführt werden. Besonders dürften sich Datenschützer über die erste Möglichkeit freuen: Dadurch ist sichergestellt, dass keine dritte Partei die Daten beim Transfer auswertet. In einem Whitepaper dokumentiert das Data Transfer Project die Ziele der Initiative wie auch technische Hürden.