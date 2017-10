iPhone X: Apple nennt Details zur Vorbestellung und zum Verkaufsstart

Apple Stores haben das iPhone X in geringen Mengen vorrätig

Angespannte Liefersituation erwartet

Nikkei Asian Review

Ein neuer Eintrag in Apples Newsroom weist Kunden auf den bevorstehenden Ablauf rund um den Verkaufsstart des iPhone X hin. Apple nennt unter anderem die genauen Uhrzeiten, ab denen der Konzern Vorbestellungen entgegennimmt und der Verkauf des Flaggschiff-Modells eine Woche später startet. Wer sich das iPhone X am 3. November vor Ort im Apple Store kaufen möchte, hat zumindest eine theoretische Chance, ein Exemplar zu ergattern.Kaufinteressenten können sich das iPhone X ab dem 27. Oktober (09:01 Uhr MESZ) über die Apple-Website (Store: ) oder die Apple-Store-App für iPhone, iPad und iPod touch vorbestellen. Eine Woche später, am 3. November, startet der offizielle Verkauf ab 8 Uhr morgens.Laut Apple haben die hauseigenen Ladengeschäfte (und wahrscheinlich auch zertifizierte Apple-Fachhändler) das iPhone X auf Lager, sodass Kunden sich auch vor Ort ein Exemplar besorgen können. Der Konzern weist Kaufinteressenten aber bereits jetzt darauf hin, möglichst früh zu erscheinen , um sich das iPhone X zu sichern, da der Vorrat pro Store äußerst begrenzt sein dürfte.Viele Kaufinteressenten werden voraussichtlich längere Zeit auf die Lieferung des iPhone X warten müssen. Zum Verkaufsstart sollen etwa 2 bis 3 Millionen Einheiten verfügbar sein, was die Nachfrage den bisherigen Verkaufsprognosen zufolge bei weitem nicht befriedigen wird.Laut schaffen Apples Zulieferer bis zum Jahresende maximal 10 Millionen gefertigte iPhone X pro Monat, was nur der Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge entsprechen soll. Erst ab dem ersten Quartal 2018 wird mit kürzer werdenden Lieferzeiten gerechnet.