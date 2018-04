Video: Wenn sich Apple weigert, einen defekten iMac Pro zu reparieren

Wer nach Lust und Laune an einem neuen Mac herumschraubt, diesen in Einzelteile zerlegt und dabei essenzielle Komponenten zerstört, rechnet natürlich nicht mir einer kostenlosen Reparatur als Garantieleistung. Wie ein aktueller Fall zeigt, ist dann aber auch eine kostenpflichtige Instandsetzung alles andere als sicher. Im Januar erschien ein YouTube-Video zum brandneuen iMac Pro, in dem das Gerät von außen und innen zu sehen war. Beim erneuten Zusammensetzen kam es hingegen zu einer Panne, denn das Display fiel herunter und zerbarst. Ein Kurzschluss legte zudem Board und Stromversorgung lahm. Der Versuch, aus iMac-Einzelteilen wieder einen funktionierenden iMac Pro zu machen, ging also gründlich schief. Dass Apple den ausgeprägten Schaden nicht kostenlos reparierte, war völlig klar. Mit einer kompletten Verweigerung rechneten die Bastler allerdings nicht.Der Betreiber des YouTube-Kanals kontaktierte Apple und erkundigte sich, welche Reparaturoptionen es gebe. Die ernüchternde Antwort: keine. Ein Support-Mitarbeiter führte die eingeschränkte Verfügbarkeit von Ersatzteilen an. Allerdings handelt es sich möglicherweise nur um eine Ausrede, denn in Apples Reparaturbestimmungen heißt es explizit, unter bestimmten Voraussetzungen Reparaturen ganz abzulehnen zu können. Dies ist immer dann der Fall, wenn nicht autorisierte Modifikationen oder unsachgemäße Reparaturversuche vorliegen, die nicht von Apple-Technikern oder Apple Service Providern durchgeführt wurden.Im vorliegenden Fall sind "nicht autorisierte Reparatur" und "unsachgemäß" natürlich die alles dominierenden Schlagworte – dennoch zeigt sich der Kanal-Betreiber sehr verärgert, dass Apple sowie andere Service Provider jegliche Instandsetzung verweigern. Die Reaktionen im Netz fallen höchst unterschiedlich aus. Von "eigene Dummheit" bis über "skandalöses Verhalten seitens Apples" ist alles zu lesen. Eines zeigt die Geschichte aber in aller Deutlichkeit: Die Zeiten, in denen man gefahrlos an einem Apple-Computer herumschrauben kann, sind in vielerlei Hinsicht vorbei.