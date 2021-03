Video: Wenn klassische Musiker die AirPods Max testen

Test mit den Lieblingsstücken

Lob für das Live-Gefühl

Erfahrungsberichte zu den AirPods Max gab es in den vergangenen drei Monaten viele. Die 600 Euro teuren Kopfhörer mussten sich auf den Ohren zahlreicher audiophiler Tester bewähren, auch in der Rewind hatten wir Anfang Januar eine ausführliche Analyse . Auch wenn Apple noch manch Unschönheit auszubügeln hatte, beispielsweise viel zu hohen Stromverbrauch im Standby-Modus, kann sich das Unternehmen nicht über fehlendes Lob beschweren. Der Preis ist dabei diskussionswürdig, die Klangqualität erhält hingegen fast durchwegs Bestnoten. Doch wie reagieren klassische Musiker auf die AirPods? AppleInsider hat in einem Video langjährige Orchestermitglieder zu Wort kommen lassen.Die drei professionellen Musiker von der Imperial Symphony aus Lakeland, Florida durften jeweils zwei ihrer liebsten Musikstücke auswählen – also Werke, mit denen sie besonders gut vertraut sind. Whitney Robles entschied sich für Prélude à l’après-midi d’un faune (Claude Debussy) und "The Planets Suite: Jupiter" von Gustav Holst. Dabei zeigte sie sich begeistert über den Detailreichtum, vom tiefsten Bass bis hin zu den höchsten Tönen. Lorenzo Sanchez erprobte die AirPods Max mit einem Streichquartett von Dmitri Shostakovich und einer Symphonie von William Grant Still. Auch sein Urteil lautet, wie außerordentlich klar die Ausgabe sei – wenngleich er die EQ-Funktionen seines Sony WH-1000XM4 aber bevorzuge.Jennifer Stahl hörte sich "Fanfare for the Common Man" von Aaron Copland an und zeigte sich ebenfalls angetan. Der Klang habe den Eindruck vermittelt, als stehe sie mitten auf der Bühne mit Musikern rechts und links neben ihr. Diesen "Live-Eindruck" betont auch Whitney Robles und sieht es als Chance, trotz geschlossener Häuser zumindest etwas vom Konzertgefühl in Anspruch nehmen zu können. Jennifer Stahl fügt hinzu, angesichts des hohen Preises zunächst überrascht gewesen zu sein – doch ihrer Meinung nach seien die Kosten gerechtfertigt. Sie würde zumindest deutlich häufiger auch zu Hause Musik hören, hätte sie dort AirPods Max. Für den Fall, dass Stahl gerne bestellen möchte: Die Lieferzeiten liegen immer noch bei mindestens zwei bis drei Wochen.