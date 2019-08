Video: LG zeigt stilisiertes Smartphone mit drei Displays

Zwei große Displays innen, ein kleines außen

Name des Geräts ist nicht bekannt

IFA vom 6. bis 11. September

Nicht faltbar, sondern klappbar, dafür mit gleich drei Displays: LG zeigt jetzt in einem kurzen Video, wie das neue Smartphone aussehen könnte, welches vermutlich im September anlässlich der IFA in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wird.In dem knapp 20-sekündigen Streifen ist zunächst ein klassisches Smartphone zu sehen, auf dem eine Art PacMan läuft. Nach kurzer Zeit wird das Gerät aufgeklappt, und auf einem zweiten Bildschirm erscheint eine Karte. Diese weist offenbar den Weg zum Ort einer Pressekonferenz, die LG während der IFA veranstaltet. Schließlich klappt das stilisierte Smartphone zusammen, auf der Vorderseite ist ein weiteres kleines Display zu sehen, das den Termin der Veranstaltung preisgibt.Unter welcher Bezeichnung LG das in dem Video gezeigte Smartphone auf den Markt bringen wird, ist nicht bekannt. Technische Angaben gibt es ebenfalls bislang nicht. Es fällt jedoch auf, dass der südkoreanische Hersteller, der zuletzt mit seinen Geräten eher mäßige Erfolge verzeichnen konnte, zumindest im Moment noch kein marktreifes faltbares Smartphone entwickelt hat. Im Unterschied zu den Konkurrenten Samsung und Huawei setzt man LG also offenbar auf sicher beherrschbare Technik mit einzelnen Displays und einem Scharnier.Die IFA findet vom 6. bis 11. September in Berlin statt. Im Rahmen der Messe präsentieren zahlreiche Unternehmen der Unterhaltungselektronik ihre Produkte. Zu den Ausstellern gehören in diesem Jahr neben LG unter anderem die Smartphone-Hersteller Motorola, HMD Global (Nokia), Samsung Electronics und Huawei. Apple wird in Berlin nicht mit einem Stand vertreten sein.