Video: Kameravergleich iPhone 6 vs. iPhone 8 vs. iPhone 11 vs. iPhone 13

2014 vs. 2021

Viele Einzelverbesserungen sorgen für große Fortschritte

Während Apple in den Anfangsjahren des iPhones zunächst nicht sonderlich von der Bedeutung integrierter Kameras überzeugt war, änderte sich die Auffassung sehr schnell. Inzwischen ist es beinahe schon zu einem Running Gag geworden, wenn jedes iPhone-Event die Fotografie-Funktionen in den Mittelpunkt rückt und Verbesserungen der Kamera als wesentlichen Vorzug darstellt. Zwar sieht man die Fortschritte nicht immer direkt, werden zwei direkt aufeinanderfolgende Generationen verglichen – doch in der Gegenüberstellung zu älteren iPhones gibt es dann doch wesentliche Fortschritte. Dazu zählen nicht nur der immer ausgefeiltere Nachtmodus, sondern auch andere Optionen wie beispielsweise Smart HDR.Ein Video zeigt nun, wie viel sich in den Jahren seit der Vorstellung des iPhone 6 tat. Das 2014er Modell musste noch mit dem Manko kämpfen, dass sich HDR nicht dauerhaft aktivieren ließ und zudem simpler arbeitete. Aus diesem Grund sind die Kontraste bei Gegenlicht und dunkleren Bildpartien oft weit unter dem, was aktuelle Kameras hervorzaubern. Dazu kam noch das wesentlich lichtschwächere Kamerasystem, dies macht sich bei Fotos in Dunkelheit stark bemerkbar. Die folgenden Vergleichsdarstellungen zeigen die Weiterentwicklung ziemlich gut:Allerdings feilte Apple nicht nur daran, bei ungünstigem Lichtverhältnissen gute Fotos zu ermöglichen, Detailgenauigkeit, Schärfe und Farbverhalten zählten ebenfalls zu wichtigen Disziplinen. Nicht immer waren in der Praxis die versprochenen Verbesserungen auch sofort zu erkennen – das iPhone 7 reduzierte Bildrauschen zwar deutlich, dies allerdings zulasten der Schärfe, das iPhone 8 neigt zur Überbelichtung, das iPhone 11 zeichnet ebenfalls gerne etwas zu weich. Manchmal ist es daher auch eine Stilfrage, was man bevorzugt.Dennoch zeigt das Video sehr gut, dass die Summe der Einzelverbesserungen zu einer maßgeblich hochwertigeren Gesamtleistung führen. Bei sehr gutem Licht können selbst mehrere Jahre alte Smartphone-Kameras noch glänzen, je ungünstiger die Lichtverhältnisse dann aber sind, desto mehr glänzen die neuen Modelle. Dazu tragen einerseits die immer leistungsfähigeren Chips bei (Stichwort: "Computational Photography"), auch die größeren Sensoren eines iPhone 12 Pro Max sowie aller Varianten des iPhone 13 sind wesentliche Aspekte.