Video: Fünf verschiedene Prototypen des iPhone 4

iPhone 4 mit „Todesstern“-Logo



Quelle: Computer Clan/YouTube

Video zeichnet Entwicklung der Prototypen nach

Erinnerungen an „Antennagate“

Apples traditionelle Bemühungen um Geheimhaltung sind legendär – allerdings natürlich nicht immer perfekt und von Erfolg gekrönt. Allen entsprechenden Maßnahmen des Unternehmens zum Trotz gelangen Leaker, Analysten und gut vernetzte Branchenexperten immer wieder an mehr oder weniger detaillierte Informationen über zukünftige iPhones, iPads oder Macs. Ein besonders spektakulärer Fall trug sich bekanntlich im Vorfeld der Präsentation des iPhone 4 im Jahr 2020 zu: Ein Apple-Entwickler ließ seinen getarnten Prototyp des Smartphones in einer Bar liegen, dieser gelangte für 5.000 US-Dollar in die Hände von Gizmodo und somit an die Öffentlichkeit (siehe ).Das damals viel beachtete Textexemplar war aber natürlich nicht das einzige Vorserienmodell, welches Apple damals fertigte. Der YouTube-Kanal „Computer Clan“ präsentiert jetzt gleich fünf Prototypen in einem knapp zwölfminütigen Video. Bemerkenswertestes Gerät ist dabei zweifellos das iPhone 4, welches der bekannte Sammler DongleBookPro leihweise für den Clip zur Verfügung stellte. Es weist auf der Rückseite statt des Apple-Logos ein Symbol auf, das entfernt an den Todesstern der frühen Star-Wars-Filme erinnert (siehe ).Zudem prangt auf dem Smartphone nicht der Schriftzug „iPhone“, vielmehr trägt es die schlichte Bezeichnung „Protoytype“. Bei diesem Vorserienmodell handelt es sich um ein Engineering-Validation-Test-Gerät, das sich technisch noch erheblich von der finalen Version unterscheidet.Das vom YouTuber KrazyKen moderierte Video zeichnet im weiteren Verlauf die Entwicklung der Prototypen anhand von vier weiteren Testexemplaren nach. Auf diese Art und Weise entsteht eine Chronologie der technischen Veränderungen, welche Apple über die Monate bis zur Serienreife des iPhone 4 vornahm. Das betrifft nicht nur die Hardware und das endgültige Design, sondern auch die Verfeinerung von iOS 4, mit dem das Smartphone dann im Juni 2010 an den Start ging. Für einen der Prototypen fertigte Apple sogar eine spezielle Hülle, die dem Gerät das Aussehen eines iPhone 3GS verlieh. Ein so oder ähnlich „verkleidetes“ Smartphone lag dann im April 2010 herrenlos in einer Bar herum – der Rest der Geschichte ist bekannt.Ein besonders kurioses iPhone 4 in dem Video ist ein sehr frühes Serienmodell mit einem handbeschriebenen Aufkleber auf der Rückseite. KrazyKen zufolge handelt es sich dabei möglicherweise um ein Gerät, welches ein Kunde wegen des bekannten „Antennagate“ bei Apple reklamierte. Ausschnitte im Bereich des Antennenanschlusses könnten nämlich darauf hindeuten, dass der Konzern dieses Exemplar für Tests der Sende- und Empfangsleistung nutzte. Dem Erfolg der vierten Smartphone-Generation aus Cupertino schadete das bekanntlich nicht: Das iPhone 4 blieb bis September 2013 im Programm und verkaufte sich blendend.