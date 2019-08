"Vertrauenswürdige Nachrichten" auf Facebook: Konkurrenz für Apple News?

Bis zu 3 Millionen US-Dollar pro Jahr

Wenn es um "Fake News" geht, fällt regelmäßig der Name Facebook. Nutzer des Sozialen Netzwerks verbreiten immer wieder Gerüchte und auch absichtliche Falschmeldungen. Mit einem neuen Nachrichtenbereich will das Unternehmen ab Herbst gegensteuern. Es bietet daher TV-Sendern und Zeitungsverlagen eine Zusammenarbeit an und lockt mit ansehnlichen Lizenzzahlungen.Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge verhandelt Facebook zurzeit unter anderem mit der Washington Post, Bloomberg und ABC News über eine Zusammenarbeit. Das Soziale Netzwerk ist offenbar bereit, jedem Partner bis zu 3 Millionen US-Dollar pro Jahr zu zahlen, wenn es dessen Inhalte für seinen neuen "News Tab" nutzen darf. Dieser soll deutlich hervorgehoben auf der Hauptseite platziert werden.Facebook bestätigte gegenüber CNBC , dass den Nutzern ab Herbst "vertrauenswürdige Nachrichten" zur Verfügung gestellt werden sollen. Zu möglichen Partnern sowie fest vereinbarten Lizenzzahlungen äußerte sich das Unternehmen nicht. Bislang erhalten Medienunternehmen, die ihre Inhalte etwa im Bereich "Instant Articles" auf Facebook veröffentlichen, einen Anteil an den Werbeeinnahmen.Durch die Einrichtung eines speziellen Nachrichtenbereichs könnte Facebook in Konkurrenz zu Apple News+ treten und den iPhone-Hersteller und dessen Dienst unter Druck setzen. Dieser leidet bislang darunter, dass sich große US-amerikanische Medienunternehmen wie beispielsweise die New York Times der Zusammenarbeit verweigern. Ob Facebook mehr Erfolg beschieden sein wird, bleibt abzuwarten.Es ist derzeit nicht bekannt, ob sich Facebooks Bemühungen um redaktionelle Inhalte auf die Vereinigten Staaten beschränken oder auch in anderen Ländern wie etwa Deutschland bereits Verhandlungen geführt werden. Ausgeschlossen ist das jedenfalls nicht: Bereits im April hatte Mark Zuckerberg in einem Gespräch mit Springer-Chef Mathias Döpfner angekündigt, das Soziale Netzwerk wolle in Zukunft "hochwertige Nachrichten" deutlich stärker hervorheben.