Verkaufsstart des iPhone X: Fragen und Antworten

App-Nutzung: Was verändert sich?

Risiken: Muss ich ein unausgereiftes Produkt befürchten?

Zubehör: Muss ich alles neu kaufen?

Was ist der schnellste Bezugskanal?

Die erwarteten Lieferzeiten

Für wen lohnt es sich?

Der Verkaufsstart des iPhone X steht unmittelbar bevor. Am Freitag sind Bestellungen möglich. Wir beantworten einige der häufig gestellten Fragen, die potenzielle Käufer momentan bewegen.Das iPhone X verfügt nicht nur über ein größeres Display, sondern auch über die markante schwarze Nase am oberen Displayrand. Dadurch ist es teilweise erforderlich, bestehende Apps anzupassen, da ansonsten Teile der App verdeckt würden. Das System nimmt dem Entwickler aber bereits einiges ab. So gibt es die "Safe area", also jenen Bereich neben der schwarzen Nase, die für systemseitige UI-Elemente tabu ist. Wer eigene Tabellen benötigt, muss der Darstellung das neue Verhalten allerdings erst beibringen. Apple schreibt jetzt bereits vor, dass neue Apps auf dem iPhone X funktionieren müssen, überprüft dies also auch beim Review-Prozess. Die Anzahl der Apps, die auf dem iPhone X für Darstellungsprobleme sorgen, dürfte sich insgesamt sehr in Grenzen halten. Umgewöhnung steht auch bei der generellen Navigation an, immerhin gibt es keinen Home-Button mehr.Mit dem iPhone X geht Apple in mehrerlei Hinsicht neue Wege. Sowohl der erstmalige Einsatz großer OLED-Displays bei einem Apple-Produkt als auch der Wechsel von Touch ID auf die neuartige Gesichtserkennung Face ID sind technische Herausforderungen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Apple ein unausgereiftes Produkt auf den Markt bringt: Ein bisschen mehr Pioniergeist als bei den letzten iPhone-Generationen muss der Kunde schon mitbringen.Wer sein neues iPhone gerne mit einer Schutzhülle versehen möchte, kann aufgrund der veränderten Gehäuseabmessungen sowie neuer Position der Dual-Kamera nicht auf die Hüllen früherer iPhones setzen. Natürlich hat sich der Zubehörmarkt darauf bereits vorbereitet und bietet eine Vielzahl verschiedener Produkte an. Nichts ändert sich hingegen an Lightning-Zubehör (beispielsweise der Adapter für Kopfhörer mit Klinkenstecker). Unzählige Hersteller bieten natürlich bereits ihrer Zubehör-Produkte an - von Hüllen über Schutzfolien und viele weitere Artikel: In den letzten Jahren wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, über welchen Bezugskanal das iPhone am schnellsten geliefert wird. Hier lässt sich keine Aussage treffen, denn zumindest die großen Mobilfunkanbieter können sich nicht darüber beschweren, gegenüber Apples eigenen Vertriebskanälen das Nachsehen zu haben. Da der Großteil der iPhone-Bestellungen weiterhin im Rahmen eines Vertrages erfolgen (in den USA 80%), kann Apple es sich gar nicht erlauben, zunächst nur die eigenen Kanäle zu versorgen. Es ist daher weitgehend unerheblich, ob die Bestellung direkt bei Apple oder über einen Mobilfunkanbieter erfolgt. Die ersten morgendlichen Besucher eines Apple Stores, direkt nach Öffnung der Tore, haben natürlich die besten Chancen. Apple kündigte bereits an, die Stores so gut es geht mit iPhones auszustatten - weist aber auch darauf hin, man solle besser rechtzeitig vor Ort sein. Die Telekom bietet noch immer die Möglichkeit, ein Premierenticket zu buchen ( ), wenngleich so kurz vor Verkaufsstart keine Wunder in Bezug auf einen Platz weit vorne in der Schlange mehr zu erwarten sind...Zahlreichen Prognosen zufolge wird der Nachfrage-Überschuss diesmal noch drastischer als bei allen früheren iPhone-Generationen ausfallen. Dazu tragen zwei Faktoren bei: Sehr hohes Kundeninteresse gepaart mit Lieferproblemen. Dies war auch in den letzten Jahren regelmäßig der Fall, diesmal dauert es aber möglicherweise bis zum kommenden Frühjahr, um ein iPhone X ohne Wartezeit zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass nach weniger als einer Stunde wochenlange Lieferprognosen angezeigt werden.Zum Vorbestellstart des iPhone 8 hatten wir bereits die Frage diskutiert , für wen sich der Umstieg auf das iPhone X bzw. iPhone 8 lohnt. Kurz und knapp zusammengefasst: Das iPhone X ist die erste Wahl für besonders technikbegeisterte Nutzer, die neugierig auf allerneuste iPhone-Technologien sind. Da das iPhone 8 aber den gleichen Prozessor wie das gleiche Kamerasystem aufweist, sprechen keine Performance-Aspekte für das wesentlich teurere iPhone X. Zuletzt bleibt natürlich auch die Frage der Nutzer-Authentifizierung - Touch ID oder Face ID? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten.