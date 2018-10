Verkaufsstart der Apple Watch Nike+: Lieferzeit schon auf einen Monat gestiegen

Lieferung erst im November, im Ladengeschäft sofort verfügbar

Außer den normalen Modellen der Apple Watch Series 4 bietet Apple auch dieses Jahr wieder die gesonderte Edition „Nike+“ an. Seit heute sind die 2018er Nike-Varianten der Apple Watch offiziell verfügbar. Vorbesteller sollten ihre georderten Uhren zeitnah erhalten.Die Lieferzeit für neubestellte Modelle ist inzwischen aber schon stark gestiegen. Wer die Uhr aktuell über Apples Online-Store kauft (Link: ) und die Apple Watch Nike+ an die Hausadresse liefern lässt, muss mehr als einen Monat auf die Uhr warten.Beim Blick auf die Lieferzeiten werden viele Kaufinteressenten erstmal enttäuscht sein. Sowohl bei den kostengünstigeren GPS-Varianten als auch den LTE-Modellen steht als Lieferdatum „7. bis 12. November“. Besser sieht es für Online-Kunden aus, die für ihre Apple Watch Nike+ einen Apple Store als Abholort wählen, da manche Modelle in dem Fall direkt verfügbar sind. Dazu gehört zum Beispiel die Variante mit 40mm-Gehäuse und Sportarmband beziehungsweise Loop. Für Käufer, die in der Nähe eines Apple Store wohnen, könnte sich der „Umweg“ über das Ladengeschäft also lohnen.Die Nike-Edition der Apple Watch enthält im Vergleich zu den anderen Varianten der Uhr einige Besonderheiten. Das Nike-exklusive Zifferblatt zählt ebenso dazu wie die installierte Nike Run Club App und die Watch-Anwendung Nike Training Club. Auch die Armbänder sind etwa durch reflek­tierendes Garn für den Sporteinsatz optimiert. Jogger sollen so im Dunkeln besser zu erkennen sein. Der Basispreis der Smartwatch liegt bei 429 Euro.