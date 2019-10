AirPods Pro: AppleCare-Garantieerweiterung und Preis für Ersatz-Silikontips

Zweijährige Garantieerweiterung inklusive Premium-Support

Preisgünstige Möglichkeit für Akkutausch

4 US-Dollar für Ersatz-Silikontips

Apple liefert die AirPods Pro seit heute offiziell aus. Im Zuge des Markstarts werden immer mehr Details zu den Service- und Reparaturleistungen rund um die Bluetooth-Kopfhörer bekannt. Ähnlich wie bei iPhones oder Macs ermöglicht das Unternehmen Kunden auch bei den AirPods Pro, eine AppleCare-Garantieerweiterung abzuschließen. „AppleCare+ für Kopfhörer“ wird automatisch angeboten, wenn Nutzer die neuen Modelle über den Apple Store bestellen (Link: ). Der Service kostet 39 Euro. Wenn Kunden die Garantieerweiterung nicht sofort mitbestellen, haben sie ab dem Kaufdatum der AirPods Pro 60 Tage lang Zeit, AppleCare+ für die Kopfhörer abzuschließen.AppleCare+ für AirPods und Beats-Kopfhörer beinhalten bis zu zwei Jahre „technischen Support durch Experten“, wie es auf der Apple-Seite heißt. Dabei handelt es sich um eine vorrangige Unterstützung bei telefonischen oder schriftlichen Anfragen. Auch ein Express-Austauschservice und ein lokaler Apple-Hardwareservice bei Reisen durch Europa zählen dazu.AppleCare+ deckt zudem bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung ab, an denen sich Nutzer mit einer Pauschalgebühr von 29 Euro beteiligen müssen. Anwender können zudem Reparaturleistungen für Akkus in Anspruch nehmen, die weniger als 80 Prozent ihrer Originalkapazität besitzen.Da diverse Besitzer der normalen AirPods nach einer Nutzungszeit von rund zwei Jahren von deutlichen nachlassenden Akkulaufzeiten berichten, könnte AppleCare+ in dem Fall eine vergleichsweise preisgünstige Möglichkeit sein, kurz vor Ablauf der erweiterten zweijährigen Garantie Austauschgeräte samt neuer Akkus zu bekommen. Außerhalb der Garantie kostet der Batterieservice 55 Euro – pro einzelnem Ohrhörer.Da die AirPods Pro über auswechselbare Silikontips verfügen, kamen schnell Spekulationen über die Preise auf, die Apple für die Ersatzvarianten verlangt. John Gruber (Darin Fireball) nennt in seinem Kurztest der neuen Apple-Kopfhörer einen Betrag von 4 US-Dollar, den das Unternehmen aus Cupertino für einen Satz neuer Silikontips veranschlagt. Für Apple-Verhältnisse hält sich der Preis damit in einem moderaten Rahmen, wenngleich es sich natürlich nur um Silikonaufsätze handelt.