Verkaufsstart Mac Pro und Pro Display XDR: Hat Apple den Monat ausgeplaudert?

"Coming September" auf den Produktseiten



Mac Pro und Pro Display: Preise

Als Apple den komplett neuentwickelten Mac Pro sowie das Pro Display XDR vorstellte, gab es nur eine ganz grobe Einschätzung zur Verfügbarkeit der Produkte. So hieß es auf der Keynote, der Verkauf solle "im Herbst" anlaufen. Auf Apples Informationsseiten ließ sich am Wochenende jedoch ein interessantes Detail finden, denn Apple nannte dort auch einen konkreten Monat. Das US-Angebot erwähnte in mehreren Popups, Mac Pro sowie Pro Display XDR seien "im September" verfügbar – also jenem Monat, in dem Apple stets das alljährliche Herbst-Event veranstaltet. Nachdem die Entwicklung die Runde machte, korrigierte Apple besagte Einträge und strich den September. Übrig blieb somit nur noch der vagere Dreimonats-Zeitraum.Unbekannt ist, ob es sich nur um einen Fehler handelte oder ob Apple tatsächlich bereits aus Versehen nähere Details preisgab. Da die US-Seiten normalerweise sorgfältiger als die anderen Landesangebote gepflegt sind, klingt eine derartige Unachtsamkeit auf jeden Fall kurios. Es wäre daher durchaus möglich, dass Apple tatsächlich zunächst den September einplante, dann jedoch lieber eine vorsichtigere Zeitangabe verwenden wollte.Den Mac Pro will Apple zu Preisen ab 5999 Dollar verkaufen, für diesen Preis gibt es acht Xeon-Kerne, 32 GB RAM, Radeon Pro 580X aber nur mickrige 256 GB SSD-Speicher. Wer sich für bessere Ausstattung entscheidet, dürfte sich sehr schnell im fünfstelligen Bereich befinden – beispielsweise kosten die verwendeten Prozessoren im Einkauf schon bis zu 10.000 Dollar.Das Apple Pro Display XDR kostet mindestens 4999 Dollar. Als Apple während der Präsentation dann erwähnte, der Standfuß ziehe 1000 Dollar Aufpreis nach sich, waren einige Unmuts-Bekundungen aus dem Saal zu vernehmen. Die Theorie, Apple liefere vielleicht einen einfachen Standfuß mit, wollte Apple auf direkte Nachfrage hin nicht bestätigen.