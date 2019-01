VLC in Hübsch: Neuer Video-Player IINA erschienen

Apple bietet in macOS keinen wirklich guten hauseigenen Video-Player an. "QuickTime Player" heißt nur aus historischen Gründen so – seit geraumer Zeit verwendet Apple nicht mehr QuickTime als Unterbau, sondern die neuere AVFoundation. Mit dem Abspielen von Videos im MP4-Containerformat und mit H.264- oder H.265-Inhalten kommt der QuickTime-Player gut zurecht, ist sehr performant und energieeffizient. Leider unterstützt der QuickTime-Player nur außerordentlich wenige Formate und ist nicht wie frühere Versionen erweiterbar. Bei iTunes sieht es nicht anders aus: Auch hier wird intern auf die AVFoundation gesetzt und nur wenige kompatible Formate stehen bereit.Auf so gut wie allen Computerplattformen steht der Universal-Player VLC (früher Video-LAN-Client) bereit und bietet eine gigantische Fülle an Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten. Es handelt sich um eine Cross-Plattform-Lösung: Die Benutzeroberfläche wurde zwar an die einzelnen unterstützen Betriebssysteme an einigen Stellen angepasst, aber dennoch merkt man unter macOS VLC oft an, dass es nicht speziell für macOS entwickelt wurde.Schon länger steht eine neue Video-App als Beta-Version zum Download bereit, welche die Nachteile von VLC ausmerzen will: IINA . IINA wurde exklusiv für macOS entwickelt und steht auf keiner anderen Plattform bereit – dadurch kann der Player eine Vielzahl von Technologien einsetzen, die macOS mitbringt. So unterstützt IINA beispielsweise den Bild-In-Bild-Modus von macOS, bringt eine moderne Nutzeroberfläche mit und passt sich in macOS Mojave auch an den Dark Mode an. Ferner wird auch das Force-Touch-Trackpad wie auch die Touch Bar auf neueren MacBook-Pro-Modellen unterstützt.IINA ist genau wie VLC ein Open-Source-Projekt und steht nun in der finalen Version 1.0 zum kostenfreien Download bereit. Vorausgesetzt wird OS X 10.11 El Capitan, empfohlen wird macOS 10.14 Mojave.