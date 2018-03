iWork: Updates für Mac und iOS nun verfügbar

Pages 7.0 für Mac

Gestalte wunderschöne digitale Bücher mit neuen Buchvorlagen.

Arbeite mit anderen in Echtzeit an in Box gespeicherten Dokumenten zusammen. Erfordert macOS High Sierra.

Zeige Seiten während der Arbeit nebeneinander an.

Aktiviere „Doppelseite“, um Dokumente mit gegenüberliegenden Seiten zu formatieren.

Ergänze eine Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos auf derselben Seite anzuzeigen.

Erstelle Seitenvorlagen, damit das Seitenlayout im ganzen Dokument konsistent ist.

Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende Weise darzustellen.

Optimiere deine Dokumente mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Nutze weitere Optionen zum Reduzieren der Dateigröße von Dokumenten.

Formatiere Brüche beim Schreiben automatisch.

Keynote 8.0 für Mac

Arbeite mit anderen in Echtzeit an in Box gespeicherten Präsentationen zusammen. Erfordert macOS High Sierra.

Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende Weise darzustellen.

Ergänze eine interaktive Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos anzuzeigen.

Optimiere deine Präsentationen mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Nutze weitere Optionen zum Reduzieren der Dateigröße von Präsentationen.

Numbers 5.0 für Mac

Arbeite mit anderen in Echtzeit an in Box gespeicherten Tabellenkalkulationen zusammen. Erfordert macOS High Sierra.

Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende Weise darzustellen.

Ergänze eine interaktive Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos anzuzeigen.

Optimiere deine Tabellenkalkulationen mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Profitiere von einem verbesserten, anpassbaren Import von CSV- und Textdaten mit Unterstützung für eigene Trennzeichen und Dateien mit fester Breite.

Nutze weitere Optionen zum Reduzieren der Dateigröße von Tabellenkalkulationen.

Nutze die umfassende bidirektionale Unterstützung für Arabisch und Hebräisch.

Pages 4.0 für iOS

Nutze zum Zeichnen, Schreiben und Erstellen von Anmerkungen auf unterstützten Geräten den Apple Pencil oder verwende deinen Finger.

Füge Zeichnungen einfach mit Stift, Bleistift, Buntstift und Füllwerkzeugen hinzu.

Verwende die Option „Intelligente Anmerkung Beta“, um Kommentare und Markierungen hinzuzufügen, die mit dem zugehörigen Text verankert sind.

Gestalte wunderschöne digitale Bücher mit neuen Buchvorlagen.

Arbeite mit anderen in Echtzeit an in Box gespeicherten Dokumenten zusammen.

Ergänze eine Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos auf derselben Seite anzuzeigen.

Verwende den Moderatormodus, um den Text einer Rede mühelos lesen und automatisch weiterblättern zu können.

Erstelle und bearbeite Absatz- und Zeichenstile.

Zeige Seiten während der Arbeit nebeneinander an.

Aktiviere „Doppelseite“, um Dokumente mit gegenüberliegenden Seiten zu formatieren.

Erstelle Seitenvorlagen, damit das Seitenlayout im ganzen Dokument konsistent ist.

Ändere die Dokumentausrichtung in Hoch-oder Querformat.

Optimiere deine Dokumente mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende Weise darzustellen.

Verwende in Tabellen bedingte Hervorhebungen, um das Aussehen von Zellen zu ändern, wenn der Wert bestimmten Bedingungen entspricht.

Formatiere Brüche beim Schreiben automatisch.

Keynote 4.0 für iOS

Schreibe und zeichne auf unterstützten Geräten mit dem Apple Pencil oder verwende deinen Finger.

Animiere Zeichnungen während Präsentationen.

Arbeite mit anderen in Echtzeit an in Box gespeicherten Präsentationen zusammen.

Ändere mühelos das Thema einer Präsentation.

Passe Foliengröße und Seitenverhältnis von Präsentationen an.

Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende Weise darzustellen.

Ergänze eine interaktive Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos anzuzeigen.

Optimiere deine Präsentationen mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Numbers 4.0 für iOS

Schreibe und zeichne auf unterstützten Geräten mit dem Apple Pencil oder verwende deinen Finger.

Arbeite mit anderen in Echtzeit an in Box gespeicherten Tabellenkalkulationen zusammen.

Verwende in Tabellen bedingte Hervorhebungen, um das Aussehen von Zellen zu ändern, wenn der Wert bestimmten Bedingungen entspricht.

Sortiere und filtere Tabellen mit leistungsstarken neuen Optionen.

Profitiere von einem verbesserten, anpassbaren Import von CSV- und Textdaten mit Unterstützung für eigene Trennzeichen und Dateien mit fester Breite.

Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende Weise darzustellen.

Ergänze eine interaktive Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos anzuzeigen.

Optimiere deine Tabellenkalkulationen mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Nutze die umfassende bidirektionale Unterstützung für Arabisch und Hebräisch.

Für Mac, iPhone und iPad stehen nun maßgebliche Updates für alle Programme der iWork-Suite zum Download bereit. Pages, Numbers und Keynote haben auf allen Plattformen eine Menge neuer Features erhalten - die iOS-Versionen unterstützen nun den Apple Pencil des iPad Pro und des neuen iPads der 6. Generation. Außerdem wurde die Mac- und iOS-Version von Pages auch um das Erstellen von interaktiven Büchern erweitert.Nicht auf dem heutigen Apple-Event zur Sprache kamen einige weitere neue Features der neuen iWork-Versionen. So unterstützt nun Apple das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten, welches auf dem Cloud-Anbieter Box gehostet werden. Box ist ein Hersteller für Cloud-Lösungen, die sich speziell an Unternehmen richten. Pages kann nun Seiten nicht mehr nur untereinander anzeigen, sondern auch nebeneinander. Ebenfalls neu ist das Donut-Diagramm und neue Optionen beim Optimieren der Größe von Dokumenten. In allen Programmen lassen sich nun auch Bildergalerien zu Dokumenten oder Präsentationen hinzufügen.iWork für Mac und iOS steht über die unten stehenden Links kostenfrei zum Download bereit. Vorausgesetzt wird iOS 11 oder macOS 10.12 Sierra. Die Zusammenarbeit über Box setzt macOS 10.13 High Sierra voraus.