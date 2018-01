Updates: Sofort machen oder lieber warten? – Warum sich zeitnahe Updates empfehlen

Antwort: Jein!

Systemeinstellungen > App Store

Versionsnummern

Apfel-Menü > Über diesen Mac

Systembericht…

Software

Wenn es um das Aktualisieren des Betriebssystems geht, teilt sich die Schar der Apple-User in unterschiedliche Lager. Die Einen installieren sofort jedes Update, sobald es verfügbar ist, andere Warten ein paar Tage, um etwaige Berichte über Probleme abzuwarten, wieder andere machen frühestens dann ein Update, wenn ein neues „Major Release“ herauskommt, einige warten gerade nach großen Änderungen lieber noch ein, zwei kleinere Versionssprünge ab und einige wenige arbeiten mit inzwischen längst veralteten OS-Versionen. (OS = Operating System = Betriebssystem)Die Gründe sind vielfältig und betreffen sowohl macOS, als auch Apples iOS-Versionen (inkl. tvOS und watchOS). Aber gibt es so etwas wie einen allgemein gültigen optimalen Zeitpunkt zum updaten?Insbesondere weniger Computer- und Technik-affine Nutzer lassen Systemupdates oft links liegen. Entweder weil sie sich zu unsicher über das Vorgehen oder die Konsequenzen sind oder weil sie schlicht nicht mitbekommen, dass Aktualisierungen vorliegen. Apple-User werden in der Regel irgendwann offensiv per Bildschirmmeldung darauf aufmerksam gemacht, dass ein Update bereit steht. Dennoch kenne ich verschiedene Fälle – sogar in Firmen – wo seit Jahren kein Update gemacht wurde. iOS-User werden regelmäßig daran erinnert, ihr iPhone, iPad etc. doch bitte auf den neuesten Stand zu bringen. Außerdem sind viele iOS-User auch schlicht besonders daran interessiert, neue Features und Gimmicks nutzen zu können, von denen sie gelesen oder auf die Freunde oder Bekannte sie aufmerksam gemacht haben. Am Mac sieht die Situation etwas anders aus, aber im Vergleich zu PC- oder auch Android-Usern ist die Update-Rate bei Apple-Nutzern insgesamt sehr hoch. – Was z.T. technische Gründe hat. So lassen sich beispielsweise Android-Updates nicht direkt nach dem Erscheinen auf allen Android-Devices installieren. Hier ist Apples geschlossenes Ökosystem stark im Vorteil. Siehe auch die aktuellen Zahlen zur Verbreitung von iOS 11.Wenn Sie es sich ganz einfach machen wollen, kann in deneingestellt werden, dass Updates für Programme, das Betriebssystem und Sicherheitsaktualisierungen automatisch installiert werden sollen. Wem das zu unsicher ist, deaktiviert die entsprechenden Häkchen und entscheidet selbst.Als Faustregel gilt, Systemupdates so schnell wie möglich, spätestens nach einigen Tagen einzuspielen. Warum? Weil damit neben Detailverbesserungen in der Bedienung und eventuell neuen Funktionen sehr oft auch Sicherheitslöcher gestopft werden. Gesonderte Sicherheitsupdates werden für ältere OS-Versionen nur für eine begrenzte Zeit angeboten. Und selbst wenn, erscheinen diese nicht immer so zeitnah wie für aktuelle Systeme. Im Falle der letzten Sicherheitsupdates im Zuge von macOS 10.13.3 wurden Sicherheitsupdates für ältere Systeme allerdings zeitgleich angeboten. Das ist jedoch nicht die Regel. Spätestens dann, wenn gar keine Sicherheitsupdates mehr für das verwendete Betriebssystem angeboten werden, sollte man mit dem Wechsel auf die aktuelle Version nicht länger zögern. – Das heißt, sofern die Hardware dafür noch geeignet ist.Wer differenziert entscheiden will, ob ein Update installiert werden soll oder nicht, sollte unterscheiden, ob es sich um ein Major Release (Haupt- oder Nebenversion) handelt - wie beispielsweise der Wechsel von macOS Sierra auf High Sierra oder von iOS 10 auf iOS 11 - oder ob es um ein kleineres Update der Revisionsnummer geht, wie zum Beispiel von macOS 10.13.2 auf 10.13.3. Die Buildnummer ist normalerweise für den Anwender nicht so interessant und wird daher auch nur versteckt angezeigt. Die Unterscheidung der Versionsnummern sieht am Beispiel des aktuellen macOS wie folgt aus:10.13.2 (17C2205)│ ││ └───── Buildnummer│ │└───────── Revisionsnummer│ └─────────── Nebenversionsnummer└───────────── HauptversionsnummerBeim Mac finden Sie die derzeit installierte Versionsnummer im. (Siehe Screenshot oben.) Wenn Sie auch die Buildnummer wissen möchten, klicken Sie in dem angezeigten Fenster aufund dort in der linken Spalte auf