macOS-Tipp: 32-Bit-Apps aufspüren, bevor sie nicht mehr lauffähig sind

Öffnen Sie das Apfel-Menü in der linken oberen Bildschirmecke und wählen Sie den obersten Punkt »Über diesen Mac«.

In dem erscheinenden Fenster klicken Sie auf den Knopf »Systembericht«. Es öffnet sich die App »Systeminformationen«. (Alternativ können Sie diese auch direkt aus dem Ordner »Dienstprogramme« innerhalb des Programme-Ordners starten).

Im linken Auswahlmenü suchen Sie den Oberreiter »Software« und wählen darin den Punkt »Programme« aus.

Im Hauptteil des Fensters erscheint eine Liste Ihrer installierten Programme. Ganz rechts in der Liste - wahrscheinlich müssen Sie dafür etwas scrollen - gibt es den Punkt "64-Bit (Intel)".

Wenn dort in der Reihe eines Programms »Ja« steht, müssen Sie sich keine Sorgen um diese App machen. Steht dort hingegen »Nein«, könnte sie ab macOS 10.14 nicht mehr funktionieren.

Mit der kommenden macOS-Version 10.13.4 wird Apple erstmals bei jedem Start einer 32-Bit-App auf das baldige Support-Ende dieser Software hinweisen (MTN berichtete: ). Wenn dann im Herbst macOS 10.14 auf den Markt und auf die Rechner kommt, werden 32-Bit-Apps nicht mehr vollständig unterstützt. Apple sagte auf der Entwicklerkonferenz WWDC Mitte 2017, dass macOS 10.13 die letzte macOS-Version sei, die 32-Bit-Apps "ohne Kompromisse" unterstützt. Was genau damit gemeint ist, ließ der Konzern leider offen. Möglich ist, dass die Programme deutlich langsamer ausgeführt werden oder dass nicht mehr alle Programmierbibliotheken als 32-Bit-Variante zur Verfügung stehen und somit manche Apps nicht mehr starten. Zwar ist die Umstellung auf 64-Bit-Prozessoren bereits über zehn Jahre her - 2006 erschienen die ersten solchen Macs -, trotzdem gibt es weiterhin viele Programme, die noch auf Technologien wie etwa Carbon vertrauen. Weite Teile von Carbon hatte Apple bereits 2008 auf »deprecated«, also veraltet, gesetzt.Wenn Sie nun wissen wollen, ob und wenn ja welche Software Sie auf Ihrem Mac haben, die noch auf reine 32-Bit-Optimierung setzt und deswegen bald womöglich nicht mehr funktioniert, können Sie das ganz leicht herausfinden. Gehen Sie dafür wie folgt vor.Es ist anzunehmen, dass auch Sie noch eine ganze Reihe von 32-Bit-Apps auf dem Rechner haben. Es bleiben aber auch noch einige Monate Zeit, um wahlweise eine Alternative für die veraltete Software zu suchen oder den Entwickler zu bitten, ein Update mit 64-Bit-Optimierung herauszubringen. Bereits seit diesem Januar können Entwickler nur noch 64-Bit-Apps neu in den Mac App Store einbringen. Ab Juni müssen auch alle Updates bestehender Apps 64-Bit-fähig sein. Da Software für den Mac aber, anders als bei iOS, nicht nur über den offiziellen App Store bezogen werden kann, wird es wahrscheinlich noch bis zum Herbst eine ganze Reihe von Programmen geben, die dann unter dem nächsten macOS-Betriebssystem nicht mehr laufen.