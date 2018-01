macOS High Sierra 10.13.4: Beta zeigt Warnung beim Start von 32-Bit-Apps

2018: Ende der 32-Bit-Ära auf dem Mac

Langsames Ausklingen

Seit diesem Monat keine neuen 32-Bit-Apps mehr im Mac App Store erlaubt

Der gestrige Abend stand im Zeichen der ersten Entwickler-Beta von iOS 11.3 mit den groß angekündigten Neuerungen für iPhone und iPad. Doch auch für die kommenden Systemversionen von macOS und tvOS verteilte Apple Testversionen an Entwickler. Die Beta von macOS 10.13.4 sticht dabei mit einem Warnhinweis hervor, der beim Start bestimmter Apps erscheint.Konkret werden Anwender mit einem Warnfenster konfrontiert, wenn sie eine App starten, die noch für 32-Bit-Prozessoren optimiert sind. Der Text darin bereitet sie auf das bereits angekündigte Schicksal dieser Apps vor, ab dem nächsten großen macOS-Update in diesem Herbst nicht mehr lauffähig zu sein.Apples Warnungen sind in macOS 10.13.4 noch sehr zurückhaltend. Die Warnung taucht lediglich beim ersten Start auf und lässt sich einfach wegklicken, spätere Starts enthalten sie nicht mehr. Doch Apple hat bereits angekündigt, ab der darauffolgenden Systemversion 10.13.5 deutlich aggressiver darauf hinzuweisen, damit das Ende ab macOS 10.14 für niemanden mehr eine Überraschung darstellt.Das Vorgehen auf dem Mac reflektiert Apples Maßnahmen auf iOS. Bevor 32-Bit-Apps dort mit iOS 11 stillgelegt wurden, zeigten die letzten Versionen von iOS 10 ebenfalls immer wieder jene Warnung an. Nutzer sollen sich alsbald nach einer Alternative für diese Programme und App umschauen oder den Entwickler um baldige Updates mit Optimierung für 64-Bit-Prozessoren drängen. Eingetragene Entwickler dürfen seit diesem Monat keine neuen 32-Bit-Apps mehr in den Mac App Store einreichen. Ab Juni dieses Jahres müssen auch sämtliche Updates der bestehenden Apps 64-Bit-fähig sein.Beim Mac ist Apple sehr viel weniger restriktiv als bei iOS. Immerhin folgt das Ende von 32 Bit auf der Computer-Plattform erst geschlagene 12 Jahre, nachdem die Macs auf 64-Bit-Prozessoren umgestiegen sind. Die von Apple stets gebrauchte Formulierung, macOS High Sierra sei das letzte macOS, welches 32-Bit-Apps »ohne Kompromisse« unterstütze, lässt semantisch sogar noch die Möglichkeit offen, dass auch macOS 10.14 über Umwege mit 32-Bit-Apps zurechtkommt.