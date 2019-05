Update für Pixelmator Pro: Machine Learning hilft bei Farbanpassungen

Automatische ML-Farbanpassungen



Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Die im Vergleich zu anderen Profi-Programmen preisgünstige Photoshop-Alternative Pixelmator Pro hält mit dem Update auf Version 1.3.4 einige neue Features bereit. Das Entwicklerteam konzentrierte sich insbesondere auf Farbanpassungen im Zusammenspiel mit Machine-Learning-Technologien, um Nutzern noch komfortablere Optimierungsmöglichkeiten zu bieten.Das Pixelmator-Team spricht in der Update-Beschreibung davon, die Farben verschiedener Bilder per maschinellem Lernen abgleichen zu können. Wenn Nutzer zum Beispiel Objekte in Bilder einfügen, passt die Software die Farbe der jeweiligen Objekte mithilfe von ML-Algorithmen automatisch an die zugrundeliegen Bilder an. ML-Farbanpassungen lassen sich nutzen, indem Anwender Bilder per Drag-and-Drop in den Bereich „Farbanpassungen“ ziehen.Auch weitere neue Funktionen stehen seit der Aktualisierung zur Verfügung. Nutzer können etwa eingefügte Objekte automatisch zentrieren, indem sie die Shift-Taste gedrückt halten, während Objekte in die Komposition übertragen werden. Zudem verbesserten die Entwickler die Zoomleistung für Kompositionen mit einer großen Anzahl von Ebenen.Auch kleinere visuelle Optimierungen sind in der neuen Programmversion enthalten. Wenn das Reparaturwerkzeug zum Einsatz kommt, erscheint die Fortschrittsanzeige von nun an auf der Leinwand und nicht mehr unterhalb der Symbolleiste. Hinzu kommen eine Reihe von Fehlerbehebungen. Beim Einfügen von Formen mit Masken bestand zuvor die Gefahr, dass Masken falsch kopiert wurden. Der Fehler soll behoben sein. Außerdem konnten Ebenen manchmal flackern, wenn Anwender Bereiche um die Kanten herum löschten. Auch das Problem gehört der Vergangenheit an, so das Entwicklerteam.Pixelmator Pro benötigt mindestens macOS High Sierra (10.13). Das Bildbearbeitungsprogramm ist im Mac App Store (Link: ) erhältlich. Der Preis beträgt 43,99 Euro.