Update der Xbox-App ermöglicht Spielestreaming für das iPhone und iPad

Jetzt neu: „Remote Play“

Spielen auch unterwegs möglich

Moderne Videospielkonsolen kommen mit einer Fülle an Funktionen daher und fungieren oftmals als Plattformen für Unterhaltungsangebote verschiedener Art: So können Blu-Ray-Filme wiedergegeben und Serien auf Video-on-Demand-Diensten wie Netflix abgerufen werden. Damit rückt die eigentliche Kerndisziplin dieser Geräte bisweilen etwas in den Hintergrund. Und doch finden sich auch auf diesem Gebiet immer wieder innovative Ideen, die beispielsweise mit der Einbindung eines Smartphones einhergehen, um die Funktionalität der Konsolen zu erweitern. Microsofts neues Update der iOS- und iPadOS-App schlägt genau in diese Kerbe – und hält eine wesentliche Neuerung für den Anwender bereit.Microsoft stellt das Update 2009.1009.1918 im App Store zur Verfügung. Die App kommt in völlig neuem Gewand daher, ermöglicht das Teilen von Screenshots und Spielclips und wartet mit einem Party-Chat auf, der von Anwendern auf unterschiedlichen Plattformen in Anspruch genommen werden kann. Das eigentliche Augenmerk liegt aber auf dem Feature „Remote Play“: Somit können auf der Xbox installierte Titel auch für das iPhone oder iPad bereitgestellt werden – ausgenommen hiervon sind abwärtskompatible Spiele, die ursprünglich auf der Xbox 360 oder der Ur-Xbox erschienen sind. Mit xCloud hat dieses Feature übrigens nichts gemein: xCloud ermöglicht das Streamen der Spiele direkt von den Microsoft-Servern auf entsprechende Endgeräte und ist nicht auf eine zwischengeschaltete Konsole angewiesen.Anwender müssen einige Voraussetzungen beachten: Neben der App benötigen sie ein iPhone oder iPad, das zumindest über iOS 10 und Bluetooth 4.0 verfügt. Von der Konsole selbst (Xbox Series X oder S, Xbox One) bedarf es zur Einrichtung eines kompatiblen Bluetooth-Controllers, eines Microsoft-Kontos sowie einer soliden Internetverbindung: Dabei muss es sich nicht notwendigerweise um WLAN handeln, auch LTE oder 5G eignen sich für den Einsatz. Es ist also möglich, auch außer Haus auf installierte Titel zuzugreifen und diese zu streamen, sofern die Datenraten dies zulassen.