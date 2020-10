Unboxing-Video des iPad Air 4: Erste Auspackzeremonie bei YouTube aufgetaucht

Erste Auspackzeremonie des iPad Air 4

Blick auf Ein-/Ausschalter mit Touch ID

Zusätzlich zur neuen iPhone-Generation startete Apple letzten Freitag auch die Vorbestellphase des iPad Air 4 (Store: ). Das Apple-Tablet kommt zwar erst am 23. Oktober in die Läden, doch schon jetzt ist ein Auspackvideo des neuen iPad Air aufgetaucht. Der kurze Unboxing-Clip beginnt mit der noch original verschweißten Verpackung des iPad Air 4. Danach sind der Inhalt des Kartons samt des eigentlichen Tablets zu sehen.YouTube-Nutzer Tech107 hat sich das iPad Air in der Farbe „Sky Blau“ besorgt. Wie von vielen Unboxing-Videos gewohnt präsentiert er die Auspackzeremonie auf einer Tischplatte. Zunächst entfernt er die Plastikfolie des Kartons. Im Anschluss folgt der Schnitt auf das Auspacken des iPads. Soweit, so bekannt. Auf einen Kommentar müssen die Zuschauer verzichten, da der YouTuber seinen Unboxing-Clip ausschließlich mit Musik unterlegt hat. So erhalten YouTube-Nutzer lediglich einen visuellen Eindruck des ab Freitag im Handel verfügbaren Apple-Tablets.Nach der Abnahme der Folio fällt direkt das im Vergleich zum Vorgänger geänderte Gehäuse auf. Statt der abgerundeten Gehäuseübergänge des iPad Air 3 bietet das 4er-Modell die kantigere Ästhetik des aktuellen iPad Pro. So wird die optische Erscheinung von Apples iPad-Portfolio etwas einheitlicher. Das Budget-Modell mit 10,2-Zoll-Display und das iPad mini sind damit die letzten verbliebenen iPads mit klassischer, abgerundeter Gehäuseform.Der YouTuber zeigt das iPad Air 4 von allen Seiten. Besonders interessant ist dabei der neue Button zum Ein- und Ausschalten des Displays. Zusätzlich zur eigentlichen Funktion beherbergt der Knopf erstmals einen Fingerabdrucksensor, über den Anwender das Gerät entsperren und sich authentifizieren können. Apple wählte die geänderte Position für Touch ID, da im neuen Gehäuse für den Homebutton kein Platz war und das Unternehmen auf Face ID verzichtete. Die bald erscheinenden Reviews zum Tablet werden Aufschluss darüber geben, wie gut und komfortabel der Button als Fingerabdruckscanner funktioniert.