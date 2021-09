Umstrittener Foto-Scan, kein Touch ID & weitere – warum Android-Nutzer nicht auf iPhones umsteigen wollen

Warum die meisten Android-Nutzer nicht umsteigen wollen

Kein Fingerabdruck-Sensor (31,9 Prozent)

Zu wenige Einstellungsmöglichkeiten (16,7 Prozent)

Kein Sideloading von Apps (12,8 Prozent)

Android-Smartphones bieten besser Hardware (12,1 Prozent)

Apple scannt lokal gespeicherte Fotos, Privatsphäre-Bedenken (10,4 Prozent)

Die Gründe für einen Plattformwechsel

Lange Software-Unterstützung (51,4 Prozent)

Integration ins Apple-Ökosystem (23,8 Prozent)

Besserer Schutz der Privatsphäre (11,4 Prozent)

Preis-/Leistungsverhältnis vorteilhafter (5,2 Prozent)

Bessere Hardware-Funktionen (4,3 Prozent)

Apple kann darauf vertrauen, dass die eigenen Kunden sehr loyal sind und kaum Abwanderungsgedanken hegen. Wer einmal in der iPhone-Welt angekommen ist, erwirbt beispielsweise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin Apple-Smartphones. Für Apples Marketing und Produktentwicklung gilt es somit einerseits sicherzustellen, dass bestehende Kunden auf neue Hardware-Generationen umsteigen, allerdings auch Android-Nutzer angesprochen werden. Für das laufende Jahr dokumentiert eine Umfrage mit mehr als 5000 US-Nutzern hingegen recht verhaltenes Interesse im Android-Lager. Einer der Gründe dafür sind die Diskussionen zum lokalen Foto-Scan nach illegalem Bildmaterial, was bei vielen die Befürchtung aufkommen lässt, dies könne auch mit anderen Inhalten passieren – und auch solchen, die nicht zum Upload auf iCloud vorgesehen sind. In der Reihung der wichtigsten Ablehnungsgründe kommt besagter Aspekt allerdings nur auf den fünften Platz.Nur 18,3 Prozent der befragten Android-Nutzer gaben an, sich den Umstieg auf die kommende iPhone-Generation vorstellen zu können. Im Vorjahr waren es noch 33 Prozent, Daten zur Situation vor wenigen Monaten gibt es aber leider nicht. Als Hauptgrund, warum das iPhone nicht infrage kommt, dominierten folgende Antworten – es durfte bei der Befragung lediglich eine Option gewählt werden:Pauschal mit "iPhones sind zu teuer" antworteten übrigens nur 4,5 Prozent der befragten Teilnehmer, das Fehlen faltbarer Apple-Smartphones führten 0,8 Prozent als wesentlichen Hinderungsgrund an.Ebenso interessant sind die Begründungen derer, die gerne von Android auf ein iPhone umsteigen möchten. Dort gibt es einen ganz entscheidenden Aspekt, was Apples Smartphone attraktiver erscheinen lässt:Blickt man auf die Begründungen, so mögen die Diskussionen rund um den Foto-Scan durchaus zu geringerem Wechselwillen beigetragen haben, sind aber sicherlich nicht der Hauptgrund. Während beim iPhone 12 die 5G-Funktionalität als sehr wichtig angesehen wurde, fehlt beim iPhone 13 schlicht ein derart schlagkräftiger Aspekt.