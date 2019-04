Umfrage: Wer hat Probleme mit MacBook, MacBook Air und MacBook Pro?

37 MacBook-Besitzer befragt

In den vergangenen Wochen häuften sich erneut die Berichte über technische Unzulänglichkeiten bei den Butterfly-Tastaturen, die Apple unter anderem im MacBook Pro einsetzt. Ein Reddit-Mitglied hat daraufhin jetzt eine kleine private Befragung durchgeführt und dabei festgestellt, dass Keyboard-Defekte in seinem Umfeld offenbar deutlich seltener auftreten als allgemein angenommen. MacTechNews möchte wissen, wie das hierzulande aussieht.Der Reddit-User Milli5410 bat auf dem Gelände seiner Universität bislang 37 Besitzer von Apple-Notebooks mit einer Butterfly-Tastatur um Auskunft über Defekte. Die natürlich alles andere als repräsentative Umfrage ergab, dass 16 Prozent der MacBook-Benutzer schon einmal ein technisches Problem mit ihrem Gerät hatten. Von diesen berichteten allerdings lediglich 5 Prozent, nämlich zwei Anwender, es habe sich dabei um einen Tastaturdefekt gehandelt. Betroffen waren ein MacBook Pro 15" (2016) mit Touch Bar und ein MacBook Pro 13" (2018) ebenfalls mit Touch Bar.Bei drei MacBoook-Besitzern war das Display die Ursache für das Problem, ein nicht näher spezifizierter Schaden trat bei fünf Anwendern auf. Über thermische Probleme beklagte sich keiner der Befragten. Die Palette der Geräte umfasste eine Vielzahl von Modellen vom 2015er MacBook bis hin zum 2018er MacBook Pro mit Displaygrößen von 12 bis 15 Zoll.Die Aussagekraft dieser Aktion ist naturgemäß sehr begrenzt. Der Kreis der befragten Personen ist viel zu klein, als dass vom Ergebnis auf die tatsächlichen Ausfallraten der millionenfach verkauften Notebooks aus dem Hause Apple geschlossen werden könnte. Es wäre daher interessant zu erfahren, wie sich die Situation für die Leser von MacTechNews darstellt. Wir würden uns daher freuen, wenn sich möglichst viele Besitzer von MacBook, MacBook Air oder MacBook Pro an unserer Umfrage beteiligen würden. Gern können SIe auch in einem Kommentar zu diesem Artikel weitere Einzelheiten des Problems mitteilen oder uns Ihre Erfahrungen mit dem Service von Apple oder einem autorisierten Service-Provider schildern.